Cristiano Ronaldo non può far finta di niente, si è segnato tutto: “Solo cinque sono vere” Sfogo sui social di Cristiano Ronaldo che ha risposto all’ennesimo post sul suo futuro. Il rapporto con lo United è sempre più complicato.

A cura di Marco Beltrami

Cristiano Ronaldo in passato ci ha abituato a far parlare di sé per i suoi gol, le sue giocate e i record frantumati. In questo avvio di stagione invece il suo nome è accostato continuamente al mercato, in un’atmosfera tutt’altro che serena. Non è un mistero la sua volontà di lasciare il Manchester United, dopo un inizio di stagione terribile con due sconfitte in altrettante gare e l’ultimo posto nella classifica della Premier League. Da settimane ormai tiene banco il discorso relativo al futuro di CR7 che sembra aver perso l’entusiasmo all’Old Trafford, dove è sempre più isolato, complice anche lo scarso feeling con il nuovo manager ten Hag.

Nelle ultime ore dall’Inghilterra sono arrivate indiscrezioni sulla possibile apertura dello United all’addio di Ronaldo, con il suo agente Mendes, molto attivo alla ricerca di una possibile destinazione. Una situazione non semplice soprattutto per il diretto interessato, che non riesce a trovare serenità in questo avvio travagliato di stagione. Le cose infatti sarebbero dovute andare diversamente, e ora non c’è tempo da perdere per cercare di recuperare e rimettersi in carreggiata dopo tante amarezze oltremanica.

Oltre alle notizie sul suo rapporto ormai compromesso con lo United dunque, Cristiano deve fare i conti anche con le indiscrezioni sulla sua possibile nuova squadra. Una situazione destabilizzante a giudicare dal suo ultimo sfogo social. Il calciatore ex Juventus e Real Madrid infatti questa volta ha deciso di rispondere ad un post, che rilanciava l’ennesima voce di mercato che lo riguardava. Una situazione insolita, visto che il calciatore raramente interviene per controbattere o commentare contenuti pubblicati da altri.

La risposta polemica di Ronaldo su Instagram

La misura però sembra essere colma a giudicare da quanto scritto da Ronaldo che si è sfogato contro le “falsità” della stampa. L’attaccante portoghese è pronto a raccontare tutta la verità in un’intervista che andrà in scena tra poche settimane, e svela di aver preso nota di tutto: "Conoscerete la verità in un’intervista tra un paio di settimane. I media dicono bugie. Ho preso nota e negli ultimi mesi delle 100 notizie su di me, solo 5 avevano ragione. Immaginate come funziona, e attenetevi a questo suggerimento". E il conto alla rovescia per la verità di CR7 è già partito.