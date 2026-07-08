Cristiano Ronaldo non era sul bus del Portogallo dopo i Mondiali: va via con il suo lussuoso jet privato

Cristiano Ronaldo atterra a Lisbona con tutta la nazionale del Portogallo ma non sale sul bus dei lusitani. All’aeroporto c’era il suo jet privato ad attenderlo, e va via.

L'eliminazione del Portogallo dai Mondiali 2026 è ancora una ferita aperta per il popolo lusitano. Il gol di Merino che ha consentito allo scadere alla Spagna di qualificarsi ai quarti facendo fuori proprio la nazionale portoghese ha anche spento il suo di Cristiano Ronaldo. L'attaccante dell'Al Nassr vincitore per cinque volte del Pallone d'Oro, difficilmente fra quattro anni potrà ripresentarsi all'appuntamento con i Mondiali. Cristiano avrà 45 anni e a meno di clamorosi ribaltoni, il suo sogno di accarezzare la coppa del mondo, finisce qui. Ebbene la nazionale è atterrata in Portogallo oggi ma Cristiano Ronaldo ha proseguito il suo viaggio a bordo del suo lussuoso jet privato.

Cristiano Ronaldo ha viaggiato con la squadra ed era, come al solito, il più atteso dai tifosi, ma una volta arrivato in Portogallo con un volo partito dagli Stati Uniti, non si è presentato all'uscita dall'aeroporto di Lisbona al pari di altri suoi compagni. Il capitano della Nazionale portoghese è stato infatti immortalato mentre scendeva dall'autobus che effettua i collegamenti all'interno dell'aeroporto per salire sul suo jet privato che lo attendeva in pista. La squadra inoltre, era arrivata in Portogallo già senza nove giocatori poiché anche José Sá, Diogo Dalot , Matheus Nunes, Ruben Dias, Goncalo Inacio, Joao Neves, Bernardo Silva, Joao Felix e Goncalo Ramos hanno lasciato il ritiro mentre erano ancora negli Stati Uniti.

Cristiano Ronaldo è volato in direzione Madeira senza incontrare i propri tifosi che nonostante tutto hanno accolto la squadra con gioia ricevendo anche qualche autografo o foto dai vari protagonisti che si sono prestati ad accontentare i supporter lusitani giunti in aeroporto. Le immagini di Cristiano Ronaldo invece mostrano il capitano portoghese salire velocemente sulle scalette del suo jet privato non prima di aver salutato e ringraziato tutto il personale dell'aeroporto per la pazienza e la disponibilità per aver fatto atterrare il suo jet sulla pista. Non un semplice aereo, ma un autentico mezzo di dimensioni enormi dai costi spropositati.

Com'è fatto il jet privato di Cristiano Ronaldo

Ronaldo raccontò di averlo acquistato per una necessità. All'inizio del 2025, l'attaccante ex Real Madrid, Juventus e United, ha sostituito il suo Gulfstream G200 con un Bombardier BD-700-1A10 Global Express XRS, dal valore di 50 milioni di euro circa. Uno degli acquisti più costosi della sua vita fatta di lusso e sfarzo. Nell'intervista concessa all'amico Piers Morgan il portoghese spiegò: "L'aereo ce l'ho solo perché ne ho bisogno, perché non sono una persona normale. Non posso stare negli aeroporti. Lo compro per quello".

Evitare la folla, le continue richieste di foto e dunque l'assalto dei fan, è dunque necessario per Ronaldo che si è dunque regalato questo aereo personalizzato totalmente nero ma con il marchio CR7 ben in vista. Un mezzo che tocca i 950 km/h e ha un’autonomia di 11.390 chilometri che permette di poter effettuare voli, ad esempio, da Londra a Tokyo senza alcun bisogno di fare scali. Un autentico "appartamento volante" di lusso, con comfort di ogni genere configurato per 12-19 passeggeri e dotato di 2-3 piloti e assistente di volo