Cristiano Ronaldo non basta più al Manchester United in crisi: “È un cimitero per calciatori” Il Manchester United è al centro di un dibattito spietato in Inghilterra: le prime uscite stagionali sono state catastrofiche e Cristiano Ronaldo, che vuole andare via, non basta più per coprire le mancanze.

A cura di Vito Lamorte

Cristiano Ronaldo non basta più al Manchester United. I Red Devils hanno iniziato nel peggior modo possibile la stagione nonostante l'insediamento di Erik ten Hag aveva portata una ventata di ottimismo ma i 6 gol presi da Brighton e Brentford nelle prime due giornate hanno riportato l'ambiente nella depressione che ha caratterizzato questi anni passati.

Lo scorso anno l'arrivo di CR7 aveva fatto sperare i tifosi in una nuova rinascita ma non sono bastati i gol del fuoriclasse portoghese per giocare in Champions e quest'anno lo United sarà impegnato nell'Europa League. Proprio l'assenza dal massimo torneo europeo per club ha portato il cinque volte Pallone d'Oro a fare un resoconto della situazione e da qualche settimana Jorge Mendes sta lavorando per cercare una sistemazione.

Non è semplice muovere un'azienda come Cristiano in un momento di difficoltà finanziaria per buona parte del calcio europeo. Ronaldo si è sfogato sui social all’ennesimo post sul suo futuro ma Il rapporto con lo United è sempre più complicato.

Gary Neville è un'istituzione del Manchester United e ai microfoni di Sky Sports ora esamina il campionato inglese, con analisi sempre accurate e mai banali soprattutto sui Red Devils. L'ex capitano è stato ancora una volta critico nei confronti della squadra del suo cuore e dell'attuale dirigenza dopo le due sconfitte all'inizio della stagione che vedono lo United all'ultimo posto della Premier League.

L'ex terzino del Manchester e dell'Inghilterra ha fatto una lunga analisi in cui ha messo in evidenza l'ultimo decennio di investimenti allo United e ne ha salvati solo due: Uno dei problemi che lo United ha da un decennio è il cambio di manager e strategie. Questo è un grosso problema. Abbiamo esaminato gli acquisti più importanti del club e ne sono stati spesi più di un miliardo. Ci sono solo due acquisti che sono stati buoni e si sono comportati a un buon livello. Bruno Fernandes per i suoi numeri deve dire che ha funzionato e Zlatan Ibrahimovic. Herrera, Shaw, Matic, Mata… Cristiano sarebbe entrato, ma quello che è successo nell'ultimo mese passa dal verde all'ambra. Può essere per prestazioni, valore, prezzo o comportamento. Il 75% non ha funzionato. È un film spaventoso dal punto di vista del mercato".

Neville è stato ancora più duro in merito all'attuale politica del club, definendolo un "cimitero dei giocatori". “Ero entusiasta di molti acquisti, incluso l'anno scorso con Sancho, Varane, Cristiano. Anche con Di Maria. Ma ora questo club è diventato un cimitero per i calciatori".

Gary Neville è uno dei pochi che si sta esprimendo in maniera obiettiva nei confronti di Cristiano Ronaldo ed era convinto che la separazione fosse la cosa migliore per entrambi: nessun rancore o mancanza di comprensione perché sembrava l'epilogo migliore per tutti ma ora Neville teme che la sua partenza lascerà lo United senza una vera punta e in balia della zona centrale della classifica: "Dobbiamo prendere una decisione importante con Cristiano. Lasciare che decidano una volta per tutte se andrà via o no. Prima di questi due risultati ti direi che la cosa migliore è lasciare andare Cristiano. Il problema è che se va via non c'è nessuno in grado di segnare. Penso davvero che se non portano giocatori di un certo tipo nelle prossime due settimane e Cristiano se ne va, lo United potrebbe finire nella metà inferiore della classifica. Sono una squadra nella metà inferiore della graduatoria".

L'opinionista britannico ha sentenziato: "Lo United surferà su quest'onda, ma sta attraversando i momenti più difficili dalla retrocessione del 1974". Parole pesantissime da parte di chi ha fatto la storia di questo club.