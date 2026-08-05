Cristiano Ronaldo mostra la sua collezione di auto da 28 milioni di euro: non sa più quante ne ha

CR7 definisce le sue auto “my toys”, ma il valore della sua collezione di vetture è stimato in 28 milioni di euro: comprende veicoli di lusso e hypercar tra le più rare al mondo. “Saranno 40 o 41”.

Cristiano Ronaldo le chiama ironicamente "my toys". Per il campione portoghese le auto ("i suoi giocattoli") non sono semplicemente vetture e quell'espressione, che pronuncia mentre si lascia fotografare seduto sul cofano di una Ferrari, racconta molto del suo animo di collezionista incallito che può vantare uno dei garage più esclusivi al mondo. Il fuoriclasse dell'Al-Nassr possiede un parco di circa 40-41 vetture, ne ha talmente tante che lui stesso non riesce a ricordare il numero preciso. Ha perso il conto dei veicoli che sono parcheggiati tra le sue proprietà in Arabia Saudita e in Portogallo, oltre a quelle "itineranti" e che porta con sé a seconda delle esperienza professionali in carriera. Fu così anche ai tempi della permanenza a Torino alla Juventus: l'organizzazione logistica del suo trasloco, una volta deciso di andar via dall'Italia, partì proprio dalla carovana di Tir che trasportò i bolidi.

Il valore complessivo stimato arriva a 28 milioni di euro, ma si tratta di un calcolo approssimativo alla luce della frequenza con la quale CR7 arricchisce il suo box e della rivalutazione delle hypercar, alcune prodotte in serie limitata.

Ronaldo ha perso il conto delle auto: "Saranno 40 o 41"

Durante un'intervista con Piers Morgan che risale a circa a un anno fa, Ronaldo ha confessato di non essere in grado di poter indicare con precisione quante sono effettivamente le vetture di proprietà che custodisce nelle sue autorimesse: "Credo che siano 40… forse 41", disse lasciando l'interlocutore sorpreso. Ha una disponibilità di beni patrimoniali tali da non poterli contare su mano: una frase che rende bene l'idea della dimensione raggiunta dalla sua collezione. Non esiste infatti un inventario ufficiale: molti modelli vengono individuati attraverso fotografie, video pubblicati sui social, apparizioni pubbliche o reportage dedicati ai garage del campione portoghese.

Le Bugatti sono il vero tesoro del garage

Il marchio Bugatti è sicuramente il pezzo più pregiato della raccolta di CR7. È il brand che meglio identifica la particolare predilezione del portoghese per questo brand. La rarissima Centodieci (costruiti in appena una dedica di esemplari) è il fiore all'occhiello: il suo valore di mercato è ormai stimato tra 8 e 9 milioni di euro. Accanto a questa trovano posto altre icone della Casa: Chiron; Veyron Grand Sport Vitesse; Tourbillon, ultimo gioiello entrato nella collezione. Le sole Bugatti rappresentano una parte consistente dell'intero patrimonio automobilistico di Ronaldo.

Ferrari, Rolls-Royce e le altre supercar extra lusso

La passione di Ronaldo, però, va oltre Bugatti. Nel suo garage non potevano certo mancare le Ferrari più esclusive mai prodotte come: Daytona SP3 (edizione limitata, costo di circa circa 2-2,5 milioni di euro); Monza SP1/SP2 (1,4-1,8 milioni di euro); Purosangue (circa 400 mila euro); F12 TDF (limitata a 799 esemplari, circa 350-450 mila euro); 599 GTO (circa 450-500 mila euro) oltre a 599 GTB Fiorano, F430 e altri modelli di valore inferiore.

La lista annovera anche marchi simbolo del lusso automobilistico come Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini, McLaren, Aston Martin, Range Rover, Maserati, Audi, Porsche e Brabus. Tra le vetture più particolari compare anche una BMW XM Red Label, ricevuta nell'ambito della partnership tra il costruttore tedesco e l'Al Nassr, mentre il Brabus G-Class (un fuoristrada gigantesco e icona di lusso estremo) è uno dei regali più noti ricevuti da Georgina Rodríguez.

Una collezione che è una forma d'investimento

La particolarità del garage di Cristiano Ronaldo non è soltanto il numero delle auto, ma soprattutto la loro rarità. Molti modelli sono prodotti in poche decine di esemplari, altri sono stati completamente personalizzati e hanno ormai acquisito un valore ben superiore al prezzo di listino iniziale. Per questo il patrimonio automobilistico del portoghese non può essere considerato solo il frutto di una passione personale o di vizi da straricco, ma soprattutto una forma di investimento di una fortuna accumulata giocando a calcio, conquistando trofei e battendo record fino ad alimentare la dimensione globale di sportivo.