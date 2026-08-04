Georgina Rodriguez svela il dialogo con Cristiano Ronaldo: “Mi danno della grassa”, “È normale”

Sì, anche una donna di successo e pienamente realizzata come Georgina Rodriguez può avere momenti di insicurezza: nell’ultima occasione si è aperta col compagno Cristiano Ronaldo, che le ha mostrato la verità.

Se pensiamo a Georgina Rodriguez, la compagna e promessa sposa di Cristiano Ronaldo, ci vengono in mente cose come vita agiata, lusso, glamour. In realtà non conosciamo minimamente chi sia realmente – come persona – l'ex commessa di Gucci che esattamente dieci anni fa ha stregato il campione portoghese, ma ci facciamo un'idea da quello che vediamo, ovvero l'esistenza sfarzosa esibita sui social, l'immagine di una famiglia felice, ugualmente messa in mostra nei tanti post, e anche gli allenamenti, le sfilate e i servizi fotografici della 32enne argentina.

Georgina fa vedere spesso la propria fisicità sui social, tutto si direbbe tranne che il suo corpo possa essere motivo di insicurezza per lei, eppure è esattamente così. E lei stessa che si apre sull'argomento svelando il dialogo che ha avuto al riguardo con Ronaldo e come lui abbia messo le cose nella giusta prospettiva, ovvero che "è normale" che gli haters dicano cose brutte sul suo conto, visto che si tratta di "invidia".

Georgina Rodriguez vittima degli haters per le sue foto in costume: si confida con Cristiano Ronaldo

Tutto è nato dopo le ultime foto pubblicate da Georgina che la ritraggono in bikini a mare durante le vacanze con Cristiano e col resto della famiglia. "Il mio corpo cambierà, come cambia quello di tutte le donne. E spero che continui a farlo per molti anni ancora, perché significherà che sto continuando a vivere – è l'incipit del post della modella – Sono madre di sei figli meravigliosi, di cui tre sono bambine che un giorno diventeranno grandi donne. E se c'è una cosa che desidero insegnare loro – insieme a Cris, di cui vado profondamente orgogliosa per i valori che trasmette come padre e come uomo – è che il valore di una persona non può mai dipendere dal fisico né dall'opinione degli sconosciuti. Quella piccola dose di psicologia positiva che cerco di regalare loro ogni giorno aiuta anche me a continuare a orientarmi in questo mondo pieno di fantasie".

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Pur con questa premessa, a volte succedono cose che incrinano le nostre certezze: "In questi giorni ho visto ogni tipo di commento su alcune mie foto in barca. C'è chi commenta il mio corpo, chi mi difende… Ne stavo parlando con Cris e gli ho detto: ‘Mi preoccupa che ora mi stanno dando della grassa, perché io vivo della mia immagine'. E lui mi ha risposto: ‘Tu non vivi della tua immagine. Tu vivi di ciò che sei. Una donna perfetta. Bella, con un fisico mozzafiato, madre, una brava persona, di successo e che vive la vita con amore. Che cosa vuoi di più? È normale che ti invidino'. E abbiamo parlato di molte altre cose".

"Ogni anno il mio corpo torna a fare notizia. E allora mi chiedo: chi decide qual è il corpo ‘corretto'?"

Il dialogo col suo futuro marito (le nozze saranno a giorni) è lo spunto per ulteriori riflessioni di Georgina: "A volte tutti abbiamo bisogno che qualcuno ci ricordi ciò che conta davvero. La cosa curiosa è che questo succede ogni estate. Ogni anno il mio corpo torna a fare notizia. E allora mi chiedo… dov'è lo standard? Chi decide qual è il corpo ‘corretto'? Pensiamo davvero ancora che la felicità abbia una taglia? Io mi alleno perché mi rende felice. Perché mi appassiona. Perché quell'ora in palestra è uno dei momenti migliori della mia giornata. Mi dà salute, pace mentale, disciplina, energia e benessere. Non è mai stata una lotta per dimagrire, è sempre stato un modo per prendermi cura di me".

"Amo le mie curve. Amo la libertà di vivere nel corpo che scelgo. Nel corpo che mi sostiene, che mi ha permesso di abbracciare, di dare la vita, di cadere e di rialzarmi. Un corpo che merita rispetto, amore e gratitudine in tutte le sue versioni. Per me, il vero successo non è mai stato rientrare in uno standard che nessuno sa chi abbia inventato. Il vero successo è vivere in pace. Circondarmi delle persone che amo. Godermi la mia famiglia e i miei amici. Prendermi cura della mia salute. Ridere. Imparare. Vivere", si conclude il post.

A breve Georgina e Cristiano sposi: cerimonia a Madeira

Insomma il momento di difficoltà è stato superato, adesso si può pensare alle nozze, che si preannunciano da mille e una notte, con una lista di invitati – tra mondo dello sport e dello showbiz – che dire stellare è poco, nella location di Madeira, isola natale di Ronaldo. È il coronamento di un amore iniziato dal colpo di fulmine in una boutique di Madrid nel 2016 e proseguito senza ombre né pettegolezzi, con cinque figli da accudire (sebbene Georgina si definisca spesso "madre di sei figli", contando nel cuore anche il piccolo Angel, il gemellino scomparso nel 2022).