Cristiano Ronaldo mima il gesto del “furto” e scatena polemiche dopo il ko contro Simone Inzaghi

Cristiano Ronaldo mima il gesto del “furto” dopo la sostituzione e scatena polemiche nei minuti finali del match che l’Al Nassr ha perso contro l’Al Hilal di Simone Inzaghi.

Cristiano Ronaldo mima il gesto del ‘furto' verso le telecamere nei minuti finali del match che l’Al Nassr ha perso contro l'Al Hilal: Simone Inzaghi vola a +7 in Saudi Pro League. L'ex allenatore dell'Inter continua la sua corsa inarrestabile in Saudi League e si conferma nel big match per 3-1, consolidando il primato in classifica.

La gara, giocata davanti a un pubblico entusiasta di Riyadh, ha regalato momenti di grande spettacolo, ma anche episodi controversi che hanno acceso le polemiche: sicuramente il più eclatante è quello di CR7, che mima il gesto del furto verso le telecamere subito dopo la sostituzione.

Il match si era inizialmente messo in salita per i padroni di casa, con l’Al Nassr che è passato in vantaggio nei primi minuti ma l’Al Hilal ha rapidamente ribaltato la situazione, approfittando di decisioni arbitrali contestate, tra cui l’espulsione del portiere: l'episodio ha destabilizzato la squadra di Ronaldo e spianato la strada ai ragazzi di Inzaghi. I gol nel finale hanno chiuso il discorso, confermando la superiorità di Milinkovic-Savic & co.

Cristiano Ronaldo mima il gesto del furto alle telecamere

Il gesto plateale di Cristiano Ronaldo, sostituito nel corso della ripresa, l’ex Pallone d’Oro, visibilmente frustrato, verso le telecamere subito dopo il terzo gol dell’Al Hilal ha scatenato un’ondata di commenti e polemiche. Un comportamento che sicuramente farà discutere, quello dell'ex Manchester United, Real Madrid e Juventus.

CR7 non ha vinto ancora un trofeo da quando è in Arabia Saudita e questo sembrava l'anno giusto per rompere questa ‘maledizione'.

Con questo successo, l’Al Hilal non solo rafforza il primato, e lancia anche un segnale chiaro alle rivali: la squadra di Simone Inzaghi è in grande forma e sembra aver trovato la chiave giusta per dominare il campionato.