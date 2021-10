Cristiano Ronaldo insoddisfatto: chiede a Solskjaer di cambiare gioco e si lamenta dei compagni Cristiano Ronaldo ha iniziato la sua avventura con il botto al Manchester United con 5 gol in altrettante partite. Nonostante tutto il portoghese è convinto di poter fare ancora meglio, come? Grazie ad un migliore lavoro dei compagni, che finora non lo hanno soddisfatto. Per questo si è lamentato apertamente con mister Solskjaer.

A cura di Marco Beltrami

Cristiano Ronaldo ha iniziato la sua avventura bis al Manchester United con 5 gol in altrettante partite, ultimo quello della vittoria nel recupero contro il Villarreal in Champions. Il portoghese ex Juventus può considerarsi soddisfatto? A quanto pare no, visto che stando alle ultime indiscrezioni provenienti da oltremanica, si sarebbe lamentato con il suo manager Solskjaer dei compagni, facendo una particolare richiesta.

Sono passati 12 anni eppure sembra che il tempo si sia fermato per Cristiano Ronaldo che allo United è ripartito nel segno del gol. Eppure il centravanti portoghese è convinto di poter fare ancora meglio, e di poter essere ancora più decisivo per i Red Devils. Come? Grazie ai compagni che a suo dire devono migliorare e non poco nell'assistenza. Secondo quanto svelato da alcune fonti vicine allo spogliatoio a ESPN Cristiano avrebbe comunicato a Ole Gunnar Solskjaer che lo United dovrebbe giocare più velocemente per lui.

Secondo il portoghese c'è la necessità di far scorrere palla in maniera più rapida in zona offensiva per metterlo nelle migliori condizioni in zona gol. E questo non è un discorso relativo solamente ad un reparto, ma a tutta la squadra. A partire dalla difesa, dove l'arrivo del suo ex compagno al Real Madrid Varane ha di certo migliorato qualità e velocità nel gioco-palla, con un giocatore considerato di caratura superiore rispetto a Harry Maguire, Victor Lindelof ed Eric Bailly.

Proprio sul reparto difensivo dunque si concentrerà maggiormente il lavoro dello staff tecnico dei Red Devils, per cercare poi di facilitare il compito di centrocampisti e attaccanti, in fase di inizio azione. Ancora una volta, confermato il peso specifico di Cristiano Ronaldo all'interno dello spogliatoio del Manchester United, e Solskjaer non può che assecondare le richieste del suo calciatore più rappresentativo ed ex compagno.