Cristiano Ronaldo indica qualcuno e chiede di essere sostituito: tutti devono sapere Serata molto difficile per Cristiano Ronaldo, impegnato con l’Al Nassr negli ottavi di King’s Cup: dagli spalti gli gridano “Messi, Messi”, ma il peggio per lui deve ancora arrivare.

A cura di Paolo Fiorenza

Mentre gli occhi di tutto il mondo calcistico ieri sera erano puntati su Parigi, dove Leo Messi ha vinto il suo ottavo Pallone d'Oro battendo Haaland e Mbappé, Cristiano Ronaldo – neanche presente nella lista dei 30 candidati – si trovava a Riad, in preparazione del match di oggi degli ottavi di finale di King's Cup, la coppa nazionale dell'Arabia Saudita. Nessun interesse da parte del portoghese ad una vicenda che del resto ha sempre snobbato quando non è stato lui il protagonista (lo ha vinto cinque volte): tutto quello che ha manifestato al riguardo è stata la condivisione del pensiero espresso da un post contro Messi, con tanto di like e faccine sghignazzanti. Un gesto non esattamente di classe.

E proprio il nome di Messi, evidentemente usato come la kryptonite dai tifosi avversari per provocare Ronaldo e fiaccarne il morale, è risuonato oggi al King Saud University Stadium. L'Al Nassr di CR7 giocava in casa, ma evidentemente sugli spalti erano presenti parecchi sostenitori anche dell'Al Ettifaq, squadra allenata da Steven Gerrard e in cui gioca l'ex capitano del Liverpool Jordan Henderson. "Messi, Messi" hanno gridato dalle tribune mentre Ronaldo si apprestava a battere una rimessa laterale. Il portoghese, già molto nervoso, non l'ha presa bene e ha reagito prima con un ghigno, poi portando un dito sulla bocca per zittire i suoi detrattori.

È stata una serata tutta vissuta sul filo dei nervi per Ronaldo, che è stato ammonito già al 12′ dall'arbitro cileno Piero Maza e poi ha protestato vivacemente col direttore di gara poco prima dell'intervallo, quando un gol di Talisca è stato annullato per un fuorigioco – giudicato attivo – proprio di CR7 dopo l'intervento del VAR e l'on-field review.

Dopo il cross di Alex Telles, l'ex Juve e Real stava per ricevere palla ma non ci è riuscito per un corpo a corpo con un difensore, poi è stato l'accorrente Talisca a realizzare la rete, ma dalla sala VAR hanno segnalato all'arbitro l'offside di Ronaldo. Dalle immagini diffuse sembra peraltro che nella ricostruzione dell'azione ci sia stato un errore assurdo: sarebbero state confuse le maglie delle due squadre, invertendo dunque l'attribuzione dei piedi delle due sagome. Ronaldo è stato rappresentato in verde (colore dell'Al Ettifaq), il suo avversario in blu (colore dell'Al Nassr). Un fallimento della tecnologia davvero mai visto.

L'agitazione di Ronaldo ha raggiunto in quel momento il culmine e il portoghese ha chiesto provocatoriamente alla sua panchina di essere sostituito, indicando platealmente l'arbitro cileno: tutti dovevano sapere chi stava rovinando la partita.

Peraltro, nonostante il suo nervosismo, il campione di Madeira è riuscito ad evitare il secondo giallo che gli sarebbe costato l'espulsione e ha potuto esultare in campo assieme ai suoi compagni per il passaggio ai quarti di finale della King's Cup: l'Al Nassr è riuscito a vincere 1-0 ai tempi supplementari, grazie al gol segnato da Sadio Mané al 107′.