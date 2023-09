Cristiano Ronaldo impone il suo carisma agli avversari: decide lui chi deve battere il loro rigore Incredibile gesto di Cristiano Ronaldo, che in un match di campionato del suo Al Nassr interviene per decidere chi debba battere un calcio di rigore concesso agli avversari.

A cura di Paolo Fiorenza

Essere Cristiano Ronaldo significa possedere un carisma che va oltre l'aspetto tecnico e realizzativo di un bomber che a 38 anni continua a segnare con una media impressionante. In questo avvio di stagione con la maglia dell'Al Nassr, il cinque volte Pallone d'Oro è già a quota 7 reti in 6 partite, con l'aggiunta di 5 assist: significa che è entrato direttamente in 11 marcature della squadra allenata dal suo connazionale Luis Castro.

La compagine di Riad, partita male nella Saudi Pro League con due sconfitte nelle prime due partite, ha poi inanellato quattro vittorie nelle successive quattro gare, che l'hanno fatta risalire in sesta posizione a quota 12 punti, quattro lunghezze dietro la capolista Al Hilal di Neymar, Mitrovic, Milinkovic-Savic e Koulibaly. Nell'ultimo turno giocato sabato scorso, l'Al Nassr ha vinto 3-1 in casa dell'Al Raed, con reti di Mané, Talisca e ovviamente di Ronaldo, che è più volte andato vicino alla doppietta personale, riuscendo solo a centrare un malcapitato cameraman su un calcio di punizione non andato a buon fine.

Poco male, visto che la partita è stata messa in ghiaccio sul 3-0 dalla formazione in cui milita anche l'ex interista Brozovic. E dunque il calcio di rigore concesso alla squadra di casa a tempo quasi scaduto è stato accolto in maniera indolore da CR7 e compagni. L'occasione di segnare il gol della bandiera contro avversari così prestigiosi ha tuttavia scatenato l'egoismo dei calciatori dell'Al Raed, che volevano a tutti i costi battere il penalty per finire nel tabellino della partita.

È a quel punto che incredibilmente si è fatto avanti proprio Ronaldo, che con la sola imposizione del suo carisma ha deciso chi avrebbe dovuto tirare il rigore della squadra avversaria: il campione di Funchal ha trascinato via il marocchino Karim El Berkaoui che stava provando a togliere la battuta al connazionale Mohamed Fouzair. Mentre i due discutevano animatamente, Cristiano ha risolto la vicenda in maniera inappellabile: doveva battere il secondo, che ha realizzato il penalty.

Archiviato il campionato, domani per l'Al Nassr sarà tempo di Champions League asiatica, un nome che evoca ben altri trionfi a Ronaldo, che in Europa ha messo in bacheca cinque volte il massimo trofeo continentale. La formazione saudita è volata oggi a Teheran per affrontare gli iraniani del Persepolis in un match della prima giornata della fase a gironi. Le altre avversarie del Gruppo E sono i qatarioti dell'Al-Duhail, il nuovo club di Philippe Coutinho, e i tagiki dell'Istiklol.