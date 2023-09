La punizione di Cristiano Ronaldo è potentissima: la palla colpisce in pieno volto un cameraman Cristiano Ronaldo colpisce in pieno volto un cameraman dopo aver calciato una punizione. L’uomo gira su stesso data la potenza di quel pallone che si è stampato violentissimo in pieno volto.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Al Nassr prosegue la sua corsa verso la vetta della classifica di Saudi League attualmente occupata dall'Al Hilal. La squadra di Cristiano Ronaldo la scorsa notte è riuscita ad imporsi con il punteggio di 1-3 in casa dell'al Raed grazie ai gol dello stesso portoghese ma anche di Mané e Talisca. Una gara dunque dominata che il portoghese ha provato in tutti i modi di rendere memorabile andando più volte vicino alla doppietta. Ci ha provato dalla distanza, in area di rigore, ma anche e soprattutto attraverso i calci piazzati.

L'ex fuoriclasse di Manchester United, Real Madrid e Juventus è chiaramente l'incaricato a battere qualsiasi tipo di punizione o calcio di rigore. Su uno dei calci piazzati da fuori area però, è successo qualcosa di assolutamente particolare che hanno subito notato i tifosi sugli spalti. I tiri di CR7 sono spesso terrificanti per potenza e precisione. In questo caso il portoghese ha confermato solo la sua prima qualità dato che la palla è finita fuori, di poco. La sfera però, prima di giacere sulla pista atletica dello stadio, è rimbalzato sul volto di un cameraman.

Un tifoso appostato proprio alle spalle della porta che Cristiano Ronaldo avrebbe dovuto centrare con quella punizione, ha infatti ripreso tutta l'esecuzione di quel calcio di punizione con un video. Il filmato è rimbalzato subito sui social riscuotendo enorme clamore. Non tanto per il tiro del portoghese, quanto per la reazione del povero cameraman rimasto letteralmente folgorato da quella pallonata. Stava seguendo il tiro di Cristiano Ronaldo manovrano il braccio meccanico di una telecamera dall'alto. A un certo punto, concentrato a seguire la palla, succede l'impensabile.

La palla tirata da Cristiano Ronaldo finisce fuori colpendo in pieno volto. L'uomo è stravolto, gira su stesso, facendo ruotare inevitabilmente anche la telecamera che guidava nelle sue mani. Sul posto, una volta visto quanto accaduto, sono arrivati assistenti di campo e anche colleghi che si sono accertati delle condizioni dell'uomo. Nulla di grave, è chiaro, ma era doveroso capire quali fossero le condizioni del cameraman che di certo non si aspettava che Ronaldo tirasse fuori quella punizione auspicandosi un gol del fenomeno portoghese.