Cristiano Ronaldo ha segnato 109 gol in carriera con la maglia del Portogallo ma solo una piccola percentuale l'ha realizzata su punizione (10) assieme ai rigori (14) mentre sono 85 le reti su azione. E i calci di punizione restano la nota dolente di CR7 al punto che l'ex calciatore dell'Inghilterra, Ian Wright, lo ha definito ironicamente un "mito" per ché quando li tira lui "non succede nulla" e "li sbaglia tutti".

Opinione severa e beffarda che fa il paio con l'ironia che in Rete s'è scatenata quando ha sparato addosso a Dries Mertens l'ennesimo calcio franco. "Lo hanno messo in barriera anche se è piccolo perché tanto tirava Ronaldo", è il commento più ingeneroso nei confronti del cinque volte Pallone d'Oro lusitano, uscito dal campo deluso e stizzito abbastanza da gettare a terra la fascia di capitano per la sconfitta e l'eliminazione subite contro il Belgio. Non è stata la sua performance peggiore della carriera che risale invece all'incontro amichevole con Israele, quando addirittura la traiettoria sbilenca finì alle stelle (nella foto in basso).

La statistica, però, spiega bene quali siano le difficoltà della stella juventina. "Ho saputo che ne segna uno su 50", rincara Wright che cita alcuni dati raccolti sull'esperienza di CR7 da quando indossa la maglia della nazionale. Il dettaglio a suo sfavore è sempre lo stesso: non gli bastano la postura iconica (gambe divaricate e muscoli tesi, faccia da duro) e la carica che si dà pochi istanti prima della battuta per essere altrettanto efficace anche sui calci piazzati. Negli Europei, a partire dal 2004 e fino ad oggi, sono 28 i tentativi effettuati da Cristiano Ronaldo senza mai riuscire a centrare il bersaglio grosso, finendo spesso per centrare gli avversari in barriera. E anche con la Juventus le cose non vanno meglio.

I numeri non dicono tutto ma raccontano molto. E tra i numeri da record dell'ex Real Madrid ce ne sono anche di negativi che collidono con la forza e con la tecnica del calciatore. Numeri che lo rendono ‘umano' nonostante sia uno dei più forti al mondo e, assieme a Lionel Messi, abbia segnato a lungo un'epoca del calcio internazionale. Le proporzioni diventano imbarazzanti quando nel computo delle gare con il Portogallo disputate nei principali tornei internazionali (Europei e Mondiali) si aggiungono anche quelle in Coppa del Mondo: 24 tentativi, 1 gol (15 giugno 2018, nella terza gara della fase a gironi contro la Spagna).