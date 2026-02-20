Cristiano Ronaldo ha fatto il Ramadan: “Voleva capire cosa provano i musulmani durante il digiuno”

L’ex calciatore dell’Al Nassr Shaye Sharahili parlando in un podcast ha dichiarato che lo scorso anno Cristiano Ronaldo ha digiunato per due giorni durante il Ramadan.

Cristiano Ronaldo da tre anni gioca in Arabia Saudita, dove è la stella assoluta dell'Al Nassr. Un ex calciatore del club, Shaye Sharahili, parlando in un podcast ha spiegato che l'attaccante portoghese lo scorso anno, sebbene non sia musulmano, ha effettuato il Ramadan per alcuni giorni. CR7 lo ha fatto per capire cosa provano in quelle giornate i musulmani.

Cristiano Ronaldo ha praticato il Ramadan

Da qualche giorno è iniziato il Ramadan per i musulmani di tutto il mondo. Il tema da anni è di attualità anche nel mondo del calcio per mille motivi. Anni fa la Premier League stabilì un break durante le partite che si giocano nel pomeriggio (18:30 di sabato, 17:30 di domenica) per permettere ai calciatori di fede musulmana di rifocillarsi e interrompere il digiuno. In Arabia Saudita ci si adatta di conseguenza, considerato che la maggior parte dei calciatori locali sono musulmani, a loro si aggiungono diversi stranieri che giocano nella Saudi Pro League.

Un anno fa anche Cristiano Ronaldo ha praticato per qualche giorno il Ramadan. A riferirlo è stato nel podcast di Tymanyah Sports Shaye Sharahili, che ha raccontato: "L'anno scorso, Cristiano Ronaldo ha provato a digiunare con i giocatori musulmani dell'Al- Nassr durante il Ramadan. Ha digiunato per due giorni per sperimentare ciò che i musulmani provano durante il digiuno".

Un aneddoto quello di Sharahili che mette in luce il Ronaldo privato, che è un personaggio a tutto tondo, che evidentemente ha voluto capire, lui che tiene tanto al suo fisico e alla sua salute, cosa provano, quantomeno gli atleti come lui, che non possono mangiare dall'alba al tramonto. Si mangia e si beve prima che sorga l'alba, quando arriva il tramonto si può tornare a nutrirsi.

Il calcio e il Ramadan

Detto della Premier League, che è stata innovativa anche in questo, ogni anno questo tema torna d'attualità. Un anno fa la stessa regola è stata applicata in Champions League durante Lille-Borussia Dortmund e anche in Europa League in Real Sociedad-Manchester United. Mentre il belga Onana mostrò un paio d'anni fa com'è la vita di un calciatore durante il tempo di Ramadan.