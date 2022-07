Cristiano Ronaldo fa un annuncio su Instagram e spiazza tutti: “Domenica gioca il Re” Cristiano Ronaldo ha annunciato in maniera unica la sua presenza in campo in amichevole con il Manchester United. I Red Devils affronteranno gli spagnoli del Rayo Vallecano.

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta ancora da capire. La stella portoghese ancora di proprietà del Manchester United è tornato ad allenarsi con i Red Devils pochi giorni fa. Ancora non è chiaro però cosa vorrà fare della sua carriera dato che la sua lunga assenza dal ritiro della squadra di ten Hag pare sia stata proprio dovuta alla sua volontà di lasciare il club inglese.

Non vuole giocare una stagione senza prendere parte alla Champions League al quale lo United non si è riuscito a qualificare la scorsa annata, con lui in campo. Sta cercando da tempo altre soluzioni tra Real Madrid, Barcellona, ma soprattutto Chelsea, Bayern Monaco, Napoli e anche Atletico Madrid. Con i Colchoneros però non è sembrata facile sin da subito la trattativa dato che i tifosi hanno fatto muro chiedendo alla società di non ingaggiarlo visti i suoi trascorsi al Real.

Cristano Ronaldo ha chiesto la cessione allo United.

Ecco perché The Athletic nella giornata di oggi ha anche parlato di una possibilità di rivederlo con la maglia dello Sporting Lisbona per il prossimo anno nonostante quel "fake" commentato giorni fa dallo stesso CR7 a un post che parlava proprio del suo trasferimento al club portoghese dopo aver fotografato la sua auto nello stadio del club. Dubbi e incertezze che però non ha mai avuto il Manchester United che nel frattempo ha sempre ribadito la sua volontà di voler tenere il giocatore a più riprese, anche attraverso le parole del suo allenatore. Pochi minuti fa è arrivata una risposta di Cristiano Ronaldo che spiazza un po' tutti: tifosi e non del Manchester United. Il portoghese giocherà contro il Rayo Vallecano in amichevole.

Cristiano Ronaldo ha incassato diversi no in Europa.

Cristiano Ronaldo ha annunciato che giocherà nell'amichevole del Manchester United contro il Rayo Vallecano. L'ha fatto nel modo più originale possibile così da rendere ancor più strana questa vicenda. In uno dei tanti post legati al suo nome, si parlava infatti proprio della possibilità di vederlo giocare in una delle amichevoli del Manchester United prima dell'inizio della stagione. Lo United è partito per giocare l'amichevole di domani contro l'Atletico Madrid a Oslo ma non c'era il nome dell'attaccante tra i convocati, dato che dovrà riallinearsi agli altri dal punto di vista fisico.

La risposta di Cristiano Ronaldo sui social.

Tuttavia, rispondendo a un tweet che annunciava che CR7 non avrebbe preso parte a quella partita, né all'amichevole di domenica all'Old Trafford contro il Rayo Vallecano, Ronaldo ha invece risposto dal suo account personale: "Domenica, il re gioca". Ha scritto proprio così rendendo ancora più misterioso il suo futuro che a questo punto non è ancora chiaro. Qualcuno sottolinea come nei colloqui con Ten Hag possa aver anche accettato di fare dell'Europa League uno dei suoi grandi obiettivi dato che manca dalla sua bacheca. Tutti dubbi che probabilmente domenica saranno chiariti dallo stesso giocatore pronti a essere nuovamente protagonista dell'ennesima estate di mercato in cui il suo nome è ancora una volta il protagonista assoluto.