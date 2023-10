Cristiano Ronaldo fa quello che vuole con gli avversari nella Champions asiatica: li irride Cristiano Ronaldo immortalato in un video mentre si prende gioco di un avversario nella Champions asiatica. Il portoghese li irride nel corso della partita dell’Al Nassr.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Champions asiatica dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo prosegue nel migliore dei modi. Dopo l'esordio vincente contro Persepolis, la squadra saudita si ripete anche contro il Futbol'nyj Klub Istiklol – squadra con sede nelle città di Dušanbe in Tagikistan – vincendo 3-1 grazie alla doppietta di Talisca e al gol del portoghese per il momentaneo pareggio. Un successo che vede l'Al Nassr ora al primo posto nel girone E a punteggio pieno con 6 punti. Pronostici rispettati dunque dato che alla vigilia la squadra di Cristiano Ronaldo e compagni è sembrata chiaramente la più attrezzata e anche tre le candidate, in generale, al titolo.

Proprio nella sfida contro Istiklol l'ex Manchester, Real e Juventus, si è resto protagonista di alcuni episodi curiosi. Le telecamere, come ormai accade da un anno a questa parte, sono fisse su di lui. E in questo caso hanno ripreso il gesto del portoghese che – evidentemente sul punteggio di 1-1 – va in preda a una crisi di nervi contro il portiere avversario il quale, a suo dire, stava perdendo tempo frenando gli attacchi continui dell'Al Nassr. Ma soprattutto, a un certo punto Ronaldo inizia a fare alcuni movimenti in campo mandando in crisi gli avversari, quasi come se volesse prendersi gioco di loro.

In un primo filmato si vede Cristiano Ronaldo riprendere la palla in maniera quasi nevrotica e poggiarla sulla linea dell'area piccola del Istiklol invitando il portiere a sbrigarsi a rimetterla in gioco. Il portoghese fa ampi gesti con le braccia e la sua mimica facciale è tutto un programma. Completamente sopraffatto dal momento poi CR7 torna in sé e forse anche grazie alla doppietta di Talisca segnata in pochi minuti tra il minuto 72 e 77 si calma. Il giocatore si rasserena e successivamente si avvicina al portiere per scusarsi abbracciandolo sorridendo.

Ma ciò che ha fatto maggiormente divertire i tifosi e il pubblico da casa, è stata l'immagine di Cristian Ronaldo che si prende gioco di uno dei difensori avversari. Il portoghese è chiaramente il più atteso, il più temuto e l'osservato speciale di tutte le squadre che si ritrovano ad affrontare l'Al Nassr. Ecco perché, forse a fronte di una marcatura fin troppo serrata, il giocatore simula un movimento verso l'interno mandando in errore anche il suo stesso avversario ripetendo quel gesto un paio di volte. Sul suo volto un sorriso abbozzato che non nasconde chiaramente come Ronaldo possa davvero fare ciò che vuole nella Champions asiatica prendendosi addirittura gioco degli avversari durante le partite.