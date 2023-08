Sorteggiati i gironi di Champions con le squadre arabe: Ronaldo in Tagikistan, Neymar in Uzbekistan La Champions League asiatica è pronta a partire. Sorteggiati i gironi che vedranno inevitabilmente protagoniste le squadre arabe. Cristiano Ronaldo giocherà anche in Tagikistan con Neymar in Uzbekistan e Benzema a Baghdad.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Champions League asiatica è pronta a prendere il via. Un'avventura particolare, specie quest'anno, caratterizzata dalle squadre dell'Arabia Saudita che prenotano un posto nella fase finale dopo il mercato faraonico messo in atto. Sarà curioso anche per l'Europa vedere all'opera i vari Cristiano Ronaldo, Benzema e Neymar sfidarsi in zone dell'Asia totalmente ignote fino a questo momento a campioni del calcio europeo come loro. L'Al Hilal, ovvero proprio la squadra in cui militano Neymar, Milinkovic-Savic e Koulibaly capace di vincere i titoli 2019 e 2021 classificandosi seconda la scorsa stagione, è stata sorteggiata nel Gruppo D.

Il sorteggio ha visto le 40 squadre divise in 10 gironi, cinque ciascuno nelle zone est e ovest. Le 10 vincitrici dei gironi insieme alle tre migliori seconde di ciascuna Zona prenoteranno il loro posto nelle fasi a eliminazione diretta, che si svolgeranno da febbraio ad aprile prima della finale che si svolgerà in due gare l'11 e il 18 maggio 2024. Curioso scoprire dove giocheranno dunque la fase a gironi i top player arrivati nel calcio arabo in questo mercato. Neymar ad esempio giocherà a Mumbai, Cristiano Ronaldo a Duhsanbe in Tagikistan e Benzema affronterà gli iracheni dell'Air Force Club di Baghdad.

Dalle sfide al Camp Nou di Barcellona fino al Santiago Bernabeu di Madrid e alle notti di San Siro, Neymar e compagni quest'anno avranno ben altri stadi su cui sfoderare la propria classe. Basti pensare che il brasiliano, stella dell'Al Hilal, giocherà la Champions League in India affrontando il Mumbai, ma anche gli iraniani del Nassaji Mazandaran FC e gli uzbeki del Navbahor.

Avversari del tutto particolari che possono contare su giocatori totalmente sconosciuti ma che giocano in ambienti caldissimi in termini di calore del tifo e della passione per il calcio. Esperienza particolare che vivrà anche Cristiano Ronaldo che con il suo Al Nassr dovrà sfidare anche lui gli iraniani del Persepolis FC e anche l'FC Istiklol del Tagikistan oltre ai qatarioti dell'Al Duhail che in sede di mercato abbiamo avuto modo di conoscere. CR7 in Tahikistan giocherà nella città di Dušanbe che è la capitale da quasi un milione e mezzo di abitanti.

Anche Karim Benzema vivrà l'esperienza di una nuova Champions League del tutto particolare in Asia. Dimenticato il Pallone d'Oro 2022 e i successi recenti con Ancelotti nel Real Madrid, l'attaccante francese sarà ora chiamato a misurarsi con la squadra iraniana del Sepahan SC e gli uzbeki dell'AGMK FC. Benzema dovrà però vivere anche un'altra trasferta alquanto particolare, ovvero quello che vedrà il suo Al Ittihad sfidare gli iracheni dell'Air Force Club (o anche Al-Quwa Al-Jawiya).

Si tratta di una società calcistica irachena – la più antica del Paese – con sede a Rusafa, distretto amministrativo di Baghdad. Zone particolari e note anche purtroppo per altre vicende non legate al calcio ma alla politica del Paese. Insomma, un'esperienza tutta nuova per 3 dei più grandi top player del calcio mondiale che da questa stagione hanno deciso di intraprendere questo percorso in Arabia Saudita al pari altri calciatori europei noti ai tifosi. Questi i gironi di Al Ittihad, Al Hilal e Al Nassr.

Gruppo C: Al Ittihad (KSA), Sepahan SC (IRN), Air Force Club (IRQ), AGMK FC (UZB)

Gruppo D: Al Hilal SFC (KSA), Nassaji Mazandaran FC (IRN), Mumbai City FC (IND), Navbahor (UZB)

Gruppo E: Persepolis FC (IRN), Al Duhail SC (QAT), FC Istiklol (TJK), Al Nassr (KSA)