Ronaldo a 38 anni ha ancora numeri devastanti: arriva anche il 1° gol in Champions con l’Al Nassr Cristiano Ronaldo ha trovato la via del gol anche nella Champions asiatica, competizione in cui non aveva mai segnato. Impressionanti i numeri del portoghese da inizio anno: 11 gol e 6 assist in 10 gare. Resta lui l’indiscussa stella tra le stelle che sono sbarcate in Arabia. A 38 anni suonati.

A cura di Alessio Pediglieri

A 38 anni Cristiano Ronaldo continua a riscrivere pagine uniche nella storia del calcio mondiale e così il suo nome si sta legando sempre più a quello del suo nuovo club, l'Al Nassr di cui è diventato capitano e leader sempre più indiscusso. In occasione della seconda gara di Champions League asiatica, Cr7 non ha voluto mancare all'appello, siglando il suo primo gol nella massima competizione asiatica e facendo proseguire il ‘filotto' di vittorie alla squadra.

L'impegno certamente non era di quelli irresistibili, anzi: di fronte alla corazzata saudita di ex stelle del firmamento del calcio europeo c'era l'Istiqlol Dushanbe, club semisconosciuto del Tagikistan, finito suo malgrado nello stesso girone dell'Al Nassr: 3-1 per i sauditi con il classico marchio di un Talisca sempre più goleador e di Cristiano Ronaldo, oramai autentico trascinatore. Un successo che fa volare l‘Al Nassr in vetta al Girone E di cui è netto favorito per la qualificazione alla seconda fase.

Ciò che ha impressionato, però, è il sempre più determinante impatto di Ronaldo nelle gare dell'Al Nassr: il suo 855° gol in carriera arriva in una competizione che ancora mancava all'appello nella carriera del portoghese che così ha messo a referto anche nella Champions asiatica il proprio nome. Laddove ha confermato il proprio benefico effetto su una squadra che non riesce più fare a meno di lui.

In dodici occasioni, Ronaldo ha partecipato ai gol segnati dall'Al Nassr nelle ultime otto gare, segnando 8 volte e offrendo ai compagni 4 assist. Numeri che salgono ancor più vertiginosamente se si guarda lo score da inizio stagione in tutte le competizioni: 11 reti, 6 assist in 10 partite, per una media di una rete ogni 80 minuti oltre allo scettro di miglior marcatore del campionato. Il tutto a 38 anni suonati.

Numeri che gli stanno permettendo di essere il giocatore più incisivo in una Arabia sempre più ricca di stelle tra cui la sua appare la più luminosa. Non solo: da quando è in campo, l'Al Nassr non perde più e tra Pro League e Coppe il filotto di vittorie consecutive è salito a 10 gare dove la squadra non ha mai fallito l'appuntamento con i 3 punti in palio. Se in Champions le cose stanno andando alla perfezione, anche in campionato – dopo una partenza disastrosa – la rimonta si è perfezionata arrivando a soli due punti dalla vetta. Sempre nel segno di Cr7.