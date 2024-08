Cristiano Ronaldo fa allusioni sfrontate su Pelé, Rio Ferdinand non può crederci: “Sei un bastar*o”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Cristiano Ronaldo getta ombre sulle icone del calcio mondiale e lancia una frecciatina alle più grandi leggende dello sport più seguito del mondo. Nel corso di una chiacchierata sul suo canale YouTube con Rio Ferdinand sul passato e sul suo prossimo futuro: CR7 nel corso di questa conversazione con il suo ex compagno di squadra ha voluto ‘mandare un messaggio' ad alcune icone del gioco più famoso del mondo.

Il cinque volte Pallone d'Oro ha raggiunto quota 899 gol in carriera dopo aver segnato martedì una punizione con l'Al-Nassr ma difficilmente potrà raggiungere Pelé, che è considerato il miglior marcatore di tutti i tempi dato che la FIFA gli attribuisce circa 1281 gol. Proprio in merito a questo, Ronaldo ha dichiarato che la disponibilità dei filmati dei suoi gol gli conferisce un vantaggio rispetto alle icone del passato e questo ha fatto un po' storcere il naso a molti osservatori.

Cristiano Ronaldo getta ombra sulle leggende del calcio mondiale con una battuta

Senza fare nomi CR7 ha spiegato all'ex compagno di squadra del Manchester United, Rio Ferdinand, perché i suoi gol hanno una valenza maggiore: "Presto farò 900 e, dopo, supererò i 1000. Voglio raggiungere 1000 gol Se non ho infortuni, questa, per me, è la cosa più importante. Lo voglio. Sono il miglior marcatore della storia del calcio. Ci sarà una differenza con gli altri: per tutti i miei gol ci sono i video, quindi posso dimostrarlo".

L'ex difensore inglese è scoppiato a ridere e ha detto: "Sei un b*****do. Stai parlando di Alfredo Di Stefano, Pelé, Eusebio…".

Ronaldo non ha confermato, ma ha ribadito la battuta aggiungendo: "Se vuoi segnare più gol, posso mettere anche quelli in allenamento".

Ronaldo non ha svelato il suo futuro: "Non so quando mi ritirerò"

I due hanno concluso che Cristiano Ronaldo dovrà giocare almeno fino a 41 anni per raggiungere i 1000 gol.

L'ex Juventus, Manchester United e Real Madrid ha svelato i suoi piani dopo il ritiro, affermando che non darà alcun preavviso prima di appendere gli scarpini al chiodo: il contratto da 70 milioni di euro all'anno del cinque volte vincitore della Champions League con l'Al Nassr scadrà la prossima estate. In un'intervista rilasciata a Now: "Ancora non so quando mi ritirerò, penso che succederà fra due o tre anni, però molto probabilmente accadrà qui nell'Al Nassr, dove sono felice. E mi sono adattato molto bene anche al paese".