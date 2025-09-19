Cristiano Ronaldo esplode per difendere Joao Felix dalle critiche: “Gli idioti parlano di calcio”

Cristiano Ronaldo difende i compagni di squadra dentro e fuori dal campo, con la sua esperienza e l'autorità che solo una stella come lui possiede. E non si nasconde neanche sui social davanti ai commenti di chi ha attaccato Joao Felix per la sua avventura all'Al Nassr: il portoghese è stato al centro di alcuni dibattiti in patria sulle sue prestazioni e sulla possibilità di essere ancora convocato in nazionale dopo le ultime partite.

Sono arrivate critiche molto pesanti che ovviamente non sfuggono all'occhio attento di CR7, bravo a mantenere unità dovunque soprattuto se si tratta dei suoi compagni del Portogallo. Per questo il calciatore si è preso la briga di lasciare un commento al vetriolo contro alcuni speaker del podcast Chuveirinho, particolarmente severo con Joao Felix.

Cristiano Ronaldo zittisce gli haters

Un solo commento è bastato al portoghese per diventare virale e portare dalla sua parte migliaia di tifosi. Cristiano Ronaldo si è esposto per proteggere Joao Felix da alcune critiche ingenerose che erano arrivate durante la registrazione di un famoso podcast portoghese che lo aveva preso di mira. Il dibattito girava attorno alla possibile convocazione del Portogallo che, a detta degli speakers, non sarebbe stata meritata viste le ultime partite.

Per questo CR7 ha deciso di alzare la voce con un commento inaspettato: "Gli idioti non capiscono niente di calcio, ma esprimono comunque le loro opinioni". Il tutto corredato da emoji di schermo per dissentire dalle frasi affermate nel podcast. È una mossa insolita da parte del portoghese che in genere non si fa coinvolgere da discussioni online: stavolta però ha voluto difendere il suo connazionale che ha deciso di seguirlo in estate all'Al Nassr per proseguire la sua carriera lontano dall'Europa.