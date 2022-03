Cristiano Ronaldo è un mistero, fuga improvvisa in aereo: a Manchester qualcuno ha mentito Dopo il ko del Manchester United contro il City si discute ancora una volta di Cristiano Ronaldo, che escluso dal match è volato in Portogallo. Se Rangnick ha parlato di infortunio, c’è anche chi ha ipotizzato un’altra verità.

A cura di Marco Beltrami

Il Manchester United è uscito con le ossa rotte dal derby contro il City. Il 4-1 incassato in casa dei cugini ha ulteriormente ridimensionato le ambizioni dei Red Devils che ora hanno un punto in meno dell’Arsenal quarto in classifica, che ha però ben 3 partite in meno, e dovranno cercare a tutti i costi di conquistare la qualificazione alla Champions obiettivo minimo. Come se non bastasse, all’indomani del tracollo dell’Etihad a far discutere è ancora Cristiano Ronaldo, grande assente del match. Il comportamento della stella portoghese e un like su Instagram della sorella, hanno alimentato nuove polemiche all’Old Trafford.

Quando sono state rese note le formazioni ufficiali del derby di Manchester, tutti sono rimasti a bocca aperta per l'assenza di Cristiano Ronaldo. Un forfait che il manager dello United Ralf Rangnick ha giustificato facendo riferimento alle condizioni non perfette del portoghese alle prese con una ricaduta ai flessori dell'anca. Quando l'ex di Real e Juventus ha capito che non sarebbe sceso in campo nel delicato confronto contro il City ecco allora che senza pensarci su due volte ha deciso di partire in aereo alla volta del Portogallo senza nemmeno assistere al confronto.

Una scelta che a quanto pare non è stata gradita dal resto dello spogliatoio. I giocatori infortunati non sono certo obbligati ad assistere alle partite, ma i compagni di squadra del Manchester United avrebbero voluto che CR7 fosse rimasto comunque al seguito della squadra, anche solo con la sua presenza allo stadio. D'altronde il carisma e il piglio del campione lusitano sono risaputi, e per questo avrebbe magari potuto infondere fiducia al team durante un match così importante. Una situazione che ha alimentato nuovi dubbi sulla compattezza del gruppo Red Devils, che ora dovrà ritrovare in fretta l'amalgama a pochi giorni dal confronto diretto interno contro il Tottenham.

Il like della sorella di Cristiano Ronaldo al post sulle condizioni del fratello

Ma perché Cristiano Ronaldo ha deciso di tornare in patria, invece di restare comunque a Manchester? C'è anche chi non crede alla versione ufficiale legata alle sue condizioni precarie, gettando sulla vicenda un alone anche di mistero. Alla base del tutto potrebbe esserci stata anche la rabbia per l'esclusione da parte di Rangnick dall'undici iniziale nel derby per motivi tattici. Una situazione che avrebbe spinto dunque il centravanti a lasciare l'Old Trafford immediatamente, senza nemmeno assistere alla partita. A confermare questa tesi, ecco un indizio social.

Un like della sorella di Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, ad un post pubblicato su Instagram da un popolare account di fan del 37enne che recitava: "Cristiano Ronaldo non è infortunato, non è malato. Il calciatore è al cento per cento. Buongiorno a te, che come me, sei triste e arrabbiato perché Rangnick ha deciso di rovinarci la domenica portando CR7 fuori dal derby contro il Manchester City, per difendersi di più durante la partita". Dunque apprezzamento per parole a sostegno della tesi sull'esclusione per scelta tecnica che avrebbe poi mandato su tutte le furie Ronaldo. Qual è la verità e soprattutto chi ha mentito? Rangnick che ha fatto riferimento ai problemi fisici del calciatore (i rapporti tra i due non sono certo idilliaci), o l'account vicino a Ronaldo e dunque anche la sorella? Forse con la marcia d'avvicinamento al big match contro gli Spurs di Conte ne sapremo di più.