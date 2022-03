Ronaldo fuori dal derby di Manchester: i compagni di squadra non si aspettavano la sua reazione Cristiano Ronaldo non è neanche in panchina nel derby di Manchester tra United e City: lo spogliatoio non ha preso bene cosa è successo ieri sera.

A cura di Paolo Fiorenza

Cristiano Ronaldo non giocherà oggi l'attesissimo derby di Manchester tra il suo United e il City capolista: il 37enne campione portoghese ha infatti dato forfait a causa – a quanto pare – di un infortunio che lo ha fatto escludere dall'elenco dei convocati, al pari di Cavani. Sarà il giovanissimo Elanga, sempre più protagonista nelle ultime settimane, a guidare l'attacco dei Red Devils contro la capolista della Premier League, con Bruno Fernandes, Pogba e Sancho a sostegno.

Ufficialmente l'assenza di Ronaldo è dunque dovuta a un problema fisico, anche se voci provenienti dal Portogallo hanno fatto circolare nelle ultime ore una versione dei fatti diversa, ovvero che l'ex juventino non sia infortunato ma abbia chiesto di essere escluso dalla squadra dopo aver saputo che Ralf Rangnick lo avrebbe tenuto fuori dall'undici titolare per scelta tecnica. Quale che sia la verità, CR7 già ieri sera non era presente nel ritiro dello United coi suoi compagni, nell'Hotel Lowry a Manchester.

Non è un bel momento per Cristiano Ronaldo

Un'assenza che – secondo quanto svela il Sun – avrebbe lasciato di stucco il resto dello spogliatoio, che si sarebbe aspettato ben altro comportamento dal leader della squadra. L'acciaccato Ronaldo ha infatti deciso che non era il caso per lui di unirsi ai compagni, una volta sicuro che non avrebbe giocato. Gli altri giocatori dello United ritenevano tuttavia che il portoghese avrebbe invece dovuto far sentire la sua leadership anche solo stando vicino al resto della truppa, vista l'importanza – per la classifica e non solo – della sfida col City.

Ronaldo non ci sarà dunque ad Etihad Stadium e quest'ultimo episodio non fa altro che rinfocolare i rumors su un'atmosfera non esattamente armoniosa nello spogliatoio dei Red Devils, con atteggiamenti di insofferenza di Ronaldo nei confronti di compagni che a loro volta soffrono l'egoismo di un giocatore che da inizio 2022 è apparso in grande difficoltà. Altre vicende, come l'arresto per violenza sessuale e la successiva sospensione di Mason Greenwood, nonché la faida interna alle spalle del capitano Harry Maguire, confermano che probabilmente nella prossima stagione a Old Trafford ci sarà bisogno di un bel repulisti. È tutto da vedere se Ronaldo ci sarà ancora.