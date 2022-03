Maguire tradito dai compagni: orrende parole nello spogliatoio del Manchester United alle sue spalle I veleni dilagano nello spogliatoio del Manchester United: il capitano Harry Maguire colpito alle spalle dai suoi compagni.

A cura di Paolo Fiorenza

Quando le cose vanno male e i risultati non arrivano a coprire le magagne, inevitabilmente i veleni cominciano a scorrere negli spogliatoi delle squadre, è una legge che vale per tutti gli sport. Quanto a atmosfera tossica, il Manchester United di quest'anno non è davvero secondo a nessuno. La stagione finora anonima vissuta dai Red Devils – che si aspettavano ben altro dopo essersi assicurati nella scorsa estate lo strombazzatissimo ritorno di Cristiano Ronaldo – è il terreno fertile per faide interne che sicuramente non contribuiscono a compattare le file in vista del match di ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid (1-1 il risultato dell'andata), che si disputerà il prossimo 15 marzo a Old Trafford.

Se il nome dell'insofferente Ronaldo è quello che finisce un giorno sì e l'altro pure sulle prime pagine dei tabloid, con critiche alle sue prestazioni, analisi del suo disastroso ruolino nel 2022 (un solo gol in due mesi) e continui retroscena sulla sua insoddisfazione verso compagni e allenatore, anche altre situazioni sono esplosive all'interno del gruppo dello United, che ha dovuto affrontare nelle scorse settimane anche lo scandalo dell'arresto di Mason Greenwood per violenza sessuale sulla compagna, con conseguente sospensione dell'attaccante da parte del club.

Uno motivi più accesi di spaccatura in spogliatoio verte sul nome del capitano Harry Maguire, pagato ben 87 milioni di euro nell'estate del 2019, cifra che fa di lui il difensore più caro della storia del calcio. Una valutazione – purtroppo per lo United – non suffragata dal rendimento in campo, col punto più basso raggiunto nell'attuale stagione, quando le prestazioni del quasi 29enne sono state spesso imbarazzanti. Al punto che tra le voci che erano circolate con insistenza, c'era anche quella che voleva Ronaldo desideroso di strappare la fascia di capitano a Maguire per mettersela al proprio braccio.

Harry Maguire è il contestatissimo capitano del Manchester United

Quello che è davvero preoccupante per il tecnico Ralf Rangnick, che si era esposto per smentire questi rumors ed aveva garantito che il difensore sarebbe continuato ad essere il capitano fino al termine della stagione, è che la disistima per Maguire sarebbe dilagante in spogliatoio. Secondo quanto svela il Times, infatti, lo status di titolarissimo del difensore sarebbe stato messo in discussione privatamente da membri della squadra. Il calo di forma dell'ex Leicester non è passato inosservato – eufemismo – ad alcuni dei suoi compagni di squadra, che hanno espresso lamentele tra di loro al centro di allenamento di Carrington, ritenendo che alcune delle prestazioni di Maguire non soddisfacessero gli standard del club.

Il nazionale inglese è tornato da un infortunio alla costola ad inizio anno, giocando da titolare tutte le partite da allora e venendo pesantemente criticato in occasione dei due pareggi per 1-1 contro Burnley e Southampton. Nell'ultima gara – ancora una volta deludente – pareggiata per 0-0 in casa contro il Watford, Rangnick lo ha finalmente escluso, mandandolo in panchina a vantaggio della coppia formata da Lindelof e Varane. Se si tratti o meno di un declassamento definitivo, in vista del rush finale della Premier League che vede i Red Devils impegnati a conservare il quarto posto, lo sapremo domenica prossima, quando Ronaldo e compagni sono attesi dal tremendo impegno a Etihad Stadium contro i cugini del City, che comandano il campionato ben 19 punti sopra.