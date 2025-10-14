Cristiano Ronaldo e Nuno Mendes sbagliano tutto: la punizione più brutta di sempre in Portogallo-Ungheria

Cristiano Ronaldo ha ottenuto il suo ennesimo record in una carriera straordinaria, segnando entrambi i due gol con cui il Portogallo ha pareggiato con l'Ungheria, brava a recuperare nel finale, diventando il miglior marcatore di sempre nelle partite di qualificazione ai mondiali. Ma Cr7 è stato anche protagonista in negativo di un momento a dir poco imbarazzante quando, in area ungherese, non si è capito per nulla con Nuno Mendes, costruendo la punizione a due più brutta di sempre.

Il pessimo calcio di punizione tra Cr7 e Mendes: l'intesa è imbarazzante

Su un calcio di punizione ben piazzato, ma leggermente decentrato sulla destra dell'area di rigore dell'Ungheria, Cr7 e Nuno Mendes si sono a lungo confrontati su quale fosse la soluzione migliore. Un veloce conciliabolo che poteva far intendere uno schema ben studiato, ma alla fine il risultato è andato oltre l'imbarazzo. Ad andare per primo sulla palla è stato il difensore del PSG che toccato la palla con un passaggio che è risultato semplicemente inutile. Mentre appoggiava la palla avanti , Cristian Ronaldo è rimasto di marmo, fermo così come la difesa ungherese che ha stentato a reagire immediatamente, sorpresa su cosa stesse succedendo. Cristiano Ronaldo alla fine, ha desistito anche nel cercare di recuperare il pallone.

Cristiano Ronaldo, top scorer di tutti i tempi nelle qualificazioni mondiali

Un momento sull'orlo del ridicolo che è stato cancellato dall'intesa dei due giocatori nel corso del match dove Mendes ha anche fornito un assist al bacio per Ronaldo, autore di entrambe le reti del Portogallo. Due gol che sono valsi per Cr7 l'ennesimo record conquistato in una carriera oramai sempre più unica: ha segnato infatti il 40° e poco dopo il 41° gol nel corso delle partite valide per le qualificazioni ai Mondiali. Mai nessuno nella storia del calcio aveva fatto meglio, avendo superato Cristian Ruiz fermo a 39 e già Leo Messi, terzi a 36 reti. Arrivando a quota 948 reti in totale, avvicinandosi ancor più all'obiettivo dei 1.000 gol finali.