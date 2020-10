Un leone in gabbia. Cristiano Ronaldo da ieri pomeriggio si trova nella stanza dell'hotel del ritiro del Portogallo, dove ha iniziato il suo isolamento. La notizia della positività al Covid ha rappresentato un fulmine a ciel sereno per il centravanti che non giocherà contro la Svezia, e rischia di saltare anche il confronto di Champions tra Juventus e Barcellona. Il calciatore nel frattempo scalpita, come rivelato dal suo Ct Fernando Santos. A suo dire infatti Ronaldo sarebbe pronto anche a giocare.

Nella conferenza stampa di presentazione del match contro la Svezia, il selezionatore del Portogallo ha parlato dell'assenza pesantissima causa Covid del suo calciatore più rappresentativo. In casa lusitana non si danno pace sul come Cristiano Ronaldo possa avere contratto il Coronavirus: "Siamo tristi per la vicenda umana del giocatore – riporta Goal.com – soprattutto perché abbiamo fatto tutto quello che ci è stato detto. È da lunedì, quindi da sette giorni, che siamo qui confinati e questo vale tanto per lo staff che per i giocatori. Siamo arrivati, abbiamo fatto i tamponi e nessuno è arrivato da fuori e nessuno è uscito. Nel primo periodo di allenamento non ci sono stati problemi, questa volta sì, ma non per l’inosservanza del protocollo. E’ successo è basta".

Quello che è certo è che Cristiano Ronaldo, asintomatico, sta bene. Il portoghese infatti proprio alla luce delle sue condizioni ha reagito con incredulità alla positività al Coronavirus. Secondo quanto dichiarato da Fernando Santos, la stella lusitana vorrebbe addirittura giocare. Per ora però dovrà accontentarsi di incoraggiare i suoi compagni dal balcone della stanza del suo albergo: "Come sta Cristiano? Sta bene. È andato in isolamento lunedì notte e la mattina successiva si è sottoposto ad un nuovo test. È nella sua stanza, dice che vuole giocare, comunica con noi da lassù. È completamente sintomatico, non ha realizzato bene che cosa gli è successo. Nessuna squadra può migliorare senza il miglior giocatore del mondo, ma abbiamo già dimostrato di saper rispondere come collettivo"