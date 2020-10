"Ho sentito Cristiano Ronaldo. È tranquillo e sta prendendo il sole sul balcone". La frase di Giorgio Chiellini, pronunciata durante la conferenza stampa azzurra prima del match con l'Olanda, aveva fatto sorridere e pensare ad una ‘boutade'. Il difensore della Juventus, però, non scherzava affatto e la conferma è arrivata dalla Federcalcio portoghese che ha pubblicato una fotografia di CR7, nella quale si vede l'attaccante lusitano mentre sorride e mostra il pollice in su dalla terrazza dell'hotel dove è attualmente in isolamento dopo aver contratto il Coronavirus.

Il cinque volte Pallone d'Oro, che salterà l'impegno con la Svezia valevole per la Nations League, è infatti in quarantena presso l'albergo del Centro Federale: una struttura situata a Lisbona e dedicata alle giovanili portoghesi. "Ho sempre detto che nessuna squadra è migliore senza il suo giocatore migliore al mondo, ma i miei hanno già dimostrato di avere la capacità di rispondere con il collettivo", ha dichiarato Fernando Santos in conferenza stampa.

I dubbi del ct portoghese

"Da lunedì siamo totalmente confinati – ha aggiunto il commissario tecnico portoghese – Nella prima fase non abbiamo avuto problemi, è successo ora ma non è stato perché non abbiamo seguito le regole. Non è qui che il virus ha contagiato Cristiano Ronaldo. Sfortunatamente, nessuno capisce davvero questo problema. Non riesco a capire. Siamo partiti, autobus, aeroporto…tutto quello che ci dice di fare il protocollo lo abbiamo rigorosamente rispettato".

Nelle scorse ore, intanto, dopo il post di Georgina Rodriguez ("Sei la mia ispirazione"), anche la madre di CR7 ha voluto pubblicare su Instagram un messaggio di sostegno: "Dio regala grandi battaglie ai grandi guerrieri – ha scritto Dolores Aveiro – ed è un'altra guerra che vincerai figlio mio".