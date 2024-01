Cristiano Ronaldo dispensa Rolex e Porsche Cayenne come regali: chi li riceve non può crederci In occasione del 69° compleanno di mamma Dolores, Cristiano Ronaldo si è preso ancora una volta la scena grazie a dei regali spettacolari: un Porsche Cayenne con tanto di fiocco rosso e un costosissimo orologio Rolex. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cristiano Ronaldo ha festeggiato il compleanno di mamma Dolores nel modo a lui più consueto e abituale, con una mega festa a Madeira, la città natale di Cr7 dove l'ha sorpresa con un regalo da mille e una notte: un Porsche Cayenne con tanto di fiocco rosso. Ma non è stata l'unica a far parte della generosità del portoghese che ha reso felice anche il cantante presente alla festa, Luan Santana, rimasto senza parole di fronte al Rolex ricevuto.

I soldi non sono mai stati un problema per Cristiano Ronaldo e non ha mai nascosto di farne utilizzo pubblico per sé e per le persone più care che lo circondano. Così, a cavallo di Capodanno, per il 69° compleanno di mamma Dolores nulla ancora una volta è stato lasciato al caso: dalla enorme festa ai regali finali, che ovviamente hanno fatto il giro del web. Se non per la loro originalità quanto per lo spontaneo gesto di stupore di chi ha ricevuto i costosissimi doni.

Ovviamente per mamma Dolore non è stata una sorpresa assoluta, oramai abituata a rientrare nei gesti di estrema generosità da parte del figlio, ma il suo atteggiamento di puro stupore non è passato inosservato quando è stata accompagnata nel garage di casa accompagnata dal primogenito di Cr7, Cristiano jr. Ha stentato a trattenere le lacrime, incredula di trovarsi di fronte ad un Porsche Cayenne nuovo di zecca e con tanto di nastro rosso e fiocco sul cofano. Abbracciata al nipote prima di salire sulla lussuosa auto per la prima volta.

Ma mamma Dolores non è stata l'unico oggetto dei regali di Cristiano Ronaldo che ha voluto omaggiare anche un altro presente alla festa: in diversi video diventati poi virali, si vede Cr7 regalare un Rolex al cantante brasiliano Luan Santana, un altro amico d'infanzia del portoghese. Un regalo anche in questo caso del tutto inaspettato che ha colto di sorpresa il cantante: Ronaldo è rimasto a osservarlo mentre riceveva e scartava il pacchetto lasciandolo senza parole alla vista della prestigiosa marca di orologi: "E' il mio primo Rolex" ha poi commentato un entusiasta Santana mostrando orgogliosamente il pezzo al polso.

"E' da stringere" gli ha suggerito qualcuno raccogliendo il consenso anche di un sorridente Cr7, ma Santana non si è perso d'animo e non ha più tolto il Rolex, continuando poi a postare foto e video mostrando orgogliosamente il prezioso oggetto.