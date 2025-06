video suggerito

Cristiano Ronaldo dà una lezione al tifoso maleducato: lo gela con un gesto di disprezzo CR7 si sente "marcato stretto", l'espressione del viso spiega bene come abbia accettato malvolentieri quel comportamento. E ha punito quella persona invadente reagendo con durezza.

Cristiano Ronaldo reagisce male a un tifoso invadente. Anche troppo. Al punto da provocare un atteggiamento di ripicca da parte del campione portoghese che gli dà una bella lezione. Lo gela con un sguardo di biasimo poi, dinanzi all'insistenza del fan che non rispetta la fila, gli riserva un gesto di disprezzo. Un video circolato in Rete mostra cosa è successo, a cominciare al dissenso della stella lusitana che non ha alcun problema nel concedersi per lasciare un ricordo alle persone che lo attendono: sia una foto, un autografo oppure una dedica, CR7 prova ad accontentare tutti ma si mostra insofferente quando c'è qualcuno che si spinge un po' oltre il livello di tolleranza.

Lì nei pressi c'è anche la sua guardia del corpo: gli lancia un cenno d'intesa, lasciando intendere che è tutto a posto e può gestire lui quella situazione. L'episodio è accaduto a Monaco di Baviera, in occasione della finale di Nations League vinta dal Portogallo contro la Spagna ai calci di rigore. Il cinque volte Pallone d'Oro scende da un minivan assieme alla compagna, Georgina Rodriguez. Lei prende una direzione differente, lui sceglie di far felici i tifosi.

Non c'è ressa, per questo decide di passare loro davanti provando a rispondere alle loro richieste. Ce n'è uno, però, che è il più impaziente di tutti: non vuole lasciarsi sfuggire l'occasione, quando rivedrà mai a pochi passi da sé un calciatore del calibro di CR7? E allora si lascia andare: si accorge che il giocatore sta quasi per sorpassarlo e teme di non potersi avvicinare, così esce dalla coda e gli si para davanti col cellulare in pugno, pronto a scattare il selfie. Non l'avesse mai fatto.

CR7 si sente "marcato stretto", l'espressione del viso spiega bene come abbia accettato malvolentieri quel comportamento: si stoppa, per non finire addosso al sostenitore, e quando si accorge che resta lì, impalato, prima gli fa un'occhiataccia poi gli sussurra qualcosa del tipo "oh…" accompagnato a un gesto eloquente della mano.

Gli fa capire: stai calmo, ce n'è per tutti. È un avvertimento ma non basta, l'uomo non ha alcuna intenzione di farsi da parte: vuole una foto con Ronaldo. Il portoghese, imperterrito, quasi lo allontana poi lo mette a posto: si ferma con un altro tifoso e si lascia fotografare da un ragazzo che aveva rispettato il suo turno ed era stato garbato abbastanza da non corrergli addosso.