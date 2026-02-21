Cristiano Ronaldo con il bisht sotto la curva dopo la serata perfetta: che sorpasso a Inzaghi

Cristiano Ronaldo ha vissuto l'ennesima serata perfetta della sua eccezionale carriera. L'attaccante ha segnato due gol che hanno trascinato al successo l'Al Nassr contro l'Al Hazem, regolato 4-0. Oltre a ridurre le distanze dall'obiettivo dei 1000 gol in carriera, il sempreverde campione ha festeggiato anche il nuovo primo posto della sua squadra, che ha scavalcato l'Al Hilal di Simone Inzaghi, bloccato da un pareggio. E dopo la partita celebrazioni speciali per Ronaldo che ha indossato il bisht, ovvero il tradizionale mantello arabo con finiture dorate.

Doppietta di Cristiano Ronaldo, i 1000 gol in carriera si avvicinano

Mancano 36 gol a Cristiano Ronaldo per toccare quota 1000. Questo perché nell'ultimo match sono arrivate la 20a e la 21a rete della sua stagione. Due marcature simili, da attaccante di razza: con cinismo ha battuto il portiere sfruttando un assist in profondità. Un modo perfetto per mettere il match sui binari giusti, con le marcature di Kingsley Coman e Angelo a chiudere il discorso. Festa grande dunque per Ronaldo che al termine del confronto è stato invitato a mettersi sulle spalle il Bisht.

Perché Cristiano ha festeggiato con il bisht

Un modo per rendere omaggio al Paese che lo ospita nell'ambito delle celebrazioni storiche per il Saudi Founding Day, ovvero il Giorno della Fondazione dell'Arabia Saudita con le stelle del calcio locale che partecipano attivamente ai festeggiamenti. Non è la prima volta che Cristiano Ronaldo si presta a valorizzare la cultura e le tradizioni locali, soprattutto in situazioni speciali. E infatti lui, Mané e tutta la squadra si è sono poi recati sotto la curva per condividere con i sostenitori una serata magica.

Magica non solo per la vittoria ma anche per le notizie arrivate dal campo di quella che era la capolista Al Hilal. La formazione di Simone Inzaghi ha pareggiato contro l’Al Ittihad, rallentando ancora e dunque incassando il sorpasso dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Ora la classifica vede i gialloblu primi in classifica con un punto di vantaggio sui biancazzurri. Dopo le polemiche dei giorni scorsi e l'auto-esclusione di Cristiano, ecco il sorriso per una serata veramente memorabile.