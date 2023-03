Cristiano Ronaldo cede il rigore a Talisca, spunta un video: gliel’hanno suggerito gli avversari Cristiano Ronaldo oltre a segnare un gol su punizione nella partita tra l’Al Nassr e l’Abha, si è reso protagonista di un bel gesto nei confronti di Talisca.

A cura di Marco Beltrami

Cristiano Ronaldo si è preso la scena nell'ultima partita con l'Al Nassr. Contro l'Abha il 38enne portoghese si è rivelato decisivo e non solo per il gol su punizione che ha permesso alla sua squadra di pareggiare i conti, dando il la alla rimonta culminata nella vittoria. L'ex di Real Madrid, Juventus e Manchester United si è reso protagonista di un bellissimo gesto nel finale di grande generosità, "viziato" da una situazione molto particolare.

Le cose per l'Al Nassr non si erano messe benissimo, con lo svantaggio interno in una partita che sembrava tutt'altro che positiva. E invece ecco l'episodio della svolta direttamente da calcio piazzato. A 10′ dal termine la formazione gialloblu ha potuto sfruttare una punizione in posizione centrale, seppur molto lontana dalla porta. Cristiano Ronaldo si è incaricato della battuta, e con un tiro velenoso ha pescato il jolly.

Il pallone è passato tra le maglie della barriera e ha poi sorpreso il portiere che per poco non è riuscito ad intervenire. Subito dopo il gol CR7 ha esultato in maniera rabbiosa, alzando più volte le braccia al cielo a chiedere un maggiore incitamento da parte del pubblico a suo dire fino a quel momento un po' sotto tono.

Il pareggio ha restituito nuova linfa all'Al Nassr che all'86' ha avuto la possibilità di ribaltare il risultato. Calcio di rigore in favore della squadra di Rudi Garcia, con Cristiano Ronaldo che aveva già preso il pallone pronto per battere da vero "cannibale" dell'area. Poco dopo però ecco il bel gesto, con il centravanti che ha passato la sfera a Talisca, cedendogli il penalty. Il brasiliano non ha fallito e ha festeggiato poi ringraziando il portoghese.

Per lui parole bellissime nel dopo gara: "Cristiano Ronaldo è un giocatore eccezionale e molto rispettato. Mi ha mostrato rispetto quando mi ha dato il calcio di rigore. Siamo una famiglia". Ma perché Ronaldo ha ceduto il rigore a Talisca? In un video si può notare come siano gli stessi calciatori avversari a suggerire al bomber di lasciare il tentativo al brasiliano. E infatti quando questa opzione si concretizza si vede CR7 scambiare il cinque con un giocatore ospite. D'altronde Talisca è in lizza per il premio di capocannoniere e scarpa d'oro.