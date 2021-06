Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere lontano dalla Juventus. Il PSG è pronto a fiondarsi sul portoghese nella prossima sessione di mercato e il club bianconero di certo non si opporrebbe a un'eventuale offerta che risponda alle esigenza economiche della società di Agnelli. Nonostante i rumors dalla Spagna per un probabile ritorno al Real Madrid dopo l'arrivo di Ancelotti alle Merengues, la prossima destinazione di Cristiano Ronaldo potrebbe essere proprio la Francia. "AS" oggi spiega come il presidente Nasser Al-Khelaïfi abbia individuato in Cristiano Ronaldo il nome giusto per affiancare Neymar e trascinare il Psg alla conquista di quella Champions League sempre sfiorata in questi ultimi anni.

Cosa potrebbe favorire il buon esito della trattativa? Il rapporto di grande amicizia tra lo stesso presidente Nasser Al-Khelaïfi e Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo. Solo pochi mesi fa Le Parisien svelò questo particolare, sottolineando come proprio il rapporto tra il presidente del club e l'agente del portoghese, potesse far decollare l'affare. "Jorge Mendes e Al-Khelaifi si sentono regolarmente inviandosi messaggi tutte le mattine". A sbloccare l'affare con il PSG potrebbe essere la richiesta della Juventus per il cartellino del giocatore: tra i 25 e i 30 milioni di euro con l'inserimento di Mauro Icardi nell'affare. L'argentino è sempre stato un giocatore molto gradito alla dirigenza bianconera e a questo punto anche a Massimiliano Allegri.

Il desiderio di Cristiano Ronaldo di lasciare la Juve

"Spesso si sentono sotto forma di video in cui semplicemente si salutano – scrisse Le Parisien qualche mese fa – Come due amici che hanno un legame incrollabile". Al-Khelaifi non è ignaro del disagio che la stella portoghese vive alla Juventus e proprio per questo con Jorge Mendes, già da ottobre 2019, quando i bianconeri giocarono in Champions contro la Lokomotiv Mosca, aveva parlato di un possibile approdo al PSG. Il portoghese voleva lasciare la Juventus dopo la vittoria contro i russi in Champions. Era in silenzio, triste e con tanta rabbia dentro. Era alla Juve ma in quel momento avrebbe voluto essere ovunque tranne che con la Vecchia Signora.

Un successo macchiato dalla prova opaca dei bianconeri che avevano convinto CR7 a chiedere la cessione alla dirigenza della Juve proprio quella sera. A cena, davanti a un calice di vino rosso, il suo desiderio di chiedere a Jorge Mendes di iniziare i negoziati con l'amico Al-Khelaifi era pronto per essere palesato anche alla stesso società bianconera. Non era convinto del progetto e avrebbe voluto andare via nell'estate 2020 ma il coronavirus ha poi fermato tutto. Oggi però è cambiato tutto e a favorire la trattativa adesso però c'è anche la volontà di Neymar che ha già espresso pubblicamente di voler essere compagno di reparto del portoghese.

Icardi nell'affare tra Juventus e PSG

Il brasiliano si era sbilanciato alla rivista GQ: “Voglio giocare con Cristiano Ronaldo. Ho già giocato con grandi calciatori come Messi e Mbappé. Ma non ho ancora giocato al fianco del portoghese". Una richiesta molto chiara alla proprietà del club portoghese che è pronta a far diventare Cristiano Ronaldo il simbolo del Mondiali in Qatar, il Paese dei proprietari della società parigina e dello stesso presidente Al-Khelaifi che fa parte del comitato organizzatore del torneo che si terrà nel 2022. A sbloccare la trattativa però, potrebbe essere soprattutto Mauro Icardi.

Nonostante le ultime smentite social infatti, potrebbe essere proprio l'argentino a servire l'assist al PSG per il passaggio del cinque volte Pallone d'Oro a Parigi. La Juventus chiede non meno di 25-30 milioni per il cartellino di Cristiano Ronaldo, cifra che andrebbe a coprire i 29 milioni utili ai bianconeri per non incorrere in una minusvalenza. A quel punto, a facilitare l'affare e a bilanciare il prezzo, potrebbe pensarci proprio Icardi che al PSG ha giocato complessivamente 28 partite segnando 13 gol e siglando 6 assist ma per un totale di soli 1.702′. A differenza dei 101 gol in 133 partite di CR7 alla Juve.