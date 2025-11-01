Serie A
Cremonese-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni

Cremonese-Juventus è l’anticipo del sabato sera dell’1 novembre. L’esordio di Spalletti sarà disponibile per abbonati di Sky e DAZN. Si parte alle ore 20:45.
A cura di Alessio Morra
Luciano Spalletti stasera fa l'esordio da allenatore della Juventus e lo fa a Cremona, nella partita con la Cremonese valida per la 10ª giornata di Serie A. Un battesimo vero per il tecnico toscano, che torna in Serie A dopo oltre due anni, la sua ultima partita fu la festa scudetto del Napoli. La partita si giocherà stasera allo Stadio Zini alle ore 20:45. Diretta TV sia su Sky che su DAZN. Streaming con Sky Go, NOW e DAZN.

La Juventus si presenterà in panchina con Luciano Spalletti, che riparte dopo l'avventura con la Nazionale, che vorrà ovviamente partire con il piede giusto dando anche continuità alla squadra, reduce dal 3-1 all'Udinese con Brambilla in panchina. C'è curiosità soprattutto per capire quale sarà il modulo che utilizzerà l'ex CT. La partita con la Cremonese, ovviamente, non è da sottovalutare. I grigiorossi sono la sorpresa di questa Serie A 2025-2026. Nicola ha perso solo una partita, con l'Inter, è reduce dal successo esterno sul Genoa ed ha 14 punti, uno in meno rispetto alla Juventus.

  • Partita: Cremonese-Juventus
  • Dove: Stadio Zini, Cremona
  • Quando: sabato 1 novembre 2025
  • Orario: 20:45
  • Diretta TV: Sky, DAZN
  • Diretta Streaming: Sky Go, DAZN, NOW
  • Competizione: 9ª giornata, Serie A 2025-2026

Cremonese-Juventus in diretta TV e streaming: diretta per abbonati

Alle ore 20:45 stasera si disputa Cremonese-Juventus, partita della 9ª giornata di Serie A. L'incontro si potrà seguire in diretta TV sia su Sky, sui canali 202 (Sky Sport Calcio) e 251 (Sky Sport), che su DAZN. Partita dunque accessibile in due modalità, ma in ogni caso in abbonamento, dunque a pagamento.

Cremonese-Juventus, dove vederla in TV e streaming su DAZN o Sky: l'orario

La partita tra i grigiorossi e i bianconeri, che avranno per la prima volta in panchina Luciano Spalletti, si potrà seguire in diretta TV e in streaming su Sky e DAZN, per farlo in streaming gli abbonati di Sky potranno usufruire di Sky Go. Streaming naturalmente con DAZN, ma anche con NOW.

Cremonese-Juventus, le probabili formazioni: le scelte di Spalletti e Nicola

Spalletti ha fatto capire che per ora non cambierà molto, con la probabile riconferma quasi in toto della formazione che ha vinto con l'Udinese: tridente formato da Conceicao, Vlahovic e Openda. Nicola con il solito 3-5-2: in attacco Vardy e Bonazzoli.

CREMONESE (3‑5‑2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners, Kostic; Conceicao, Vlahovic, Openda. Allenatore: Spalletti.

Serie A
