Cr7 a colloquio con il Manchester United e una nuova indiscrezione lo porta in Portogallo Mentre l’attenzione è tutta concentrata sul summit tra Cr7, la dirigenza dei red devils e il tecnico ten Hag, da Lisbona arriva un’indiscrezione che lo riavvicina allo Sporting.

A cura di Alessio Pediglieri

Oramai tutti danno per scontato che a giorni verrà in qualche modo ufficializzata la separazione tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United. Oggi il campione portoghese ha avuto un summit con la dirigenza e il neo tecnico ten Hag ma non c'è cielo sereno all'orizzonte. Probabilmente, supportato anche dal proprio procuratore Jorge Mendes, si discuterà su come concludere il rapporto a distanza di un solo anno.

Un ritorno amaro e dimesso quello di Cr7 un'estate fa quando lasciò in tutta fretta la Juventus per riabbracciare il suo primo grande amore, lo United, oggi trasformatosi in una prigione da cui però appare difficilissimo evadere. Il mercato ha cercato Ronaldo, ma nessuno ha poi approfondito l'eventuale trattativa lasciando più il gossip e i rumors delle reali alternative al Manchester. L'ultima tentazione era stata l'Atletico Madrid ma non se ne farà probabilmente nulla, anche per la vecchia ruggine tra Colchoneros e Blancos, con Cr7 che per anni è stato emblema merengues.

Ma più che un "affare di cuore" tra tifosi che storcono la bocca alla sola idea di vedere uno dei principali antagonisti vestire la loro maglia, è una questione economica. L'ingaggio di Cr7 è pesantissimo e anche la notizia che sarebbe disposto a decurtarsi lo stipendio del 30% non sembra aver sortito effetti sperati su possibili pretendenti. Così, dopo una prima parte di preparazione trascorsa da separati in casa, Cr7 e lo United si sono ritrovati per un faccia a faccia che dovrebbe essere definitivo. L'unica soluzione plausibile è l'addio, poi si aprirà il tormentone di dove realmente andrà a giocare.

Leggi anche Ten Hag annuncia il capitano del Manchester United, i tifosi la prendono molto male

Su questo fronte, mentre gli occhi e le attenzioni sono rivolte tutte in casa dei Red Devils dal Portogallo è arrivata nelle ultime ore una nuova indiscrezione che potrebbe accelerare il corso degli eventi: Cristiano Ronaldo avrebbe iscritto i propri figli ad una scuola portoghese a Lisbona. E così si è riaccesa la luce di poterlo rivedere allo Sporting, dove tutto iniziò davvero e che, non è un segreto, è da sempre la prima scelta di mamma Dolores.