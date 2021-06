Belgio-Portogallo è uno degli ottavi di finale più attesi dell'Europeo. Lo è perché in campo ci saranno alcuni dei calciatori più forti al mondo e perché scenderanno in campo due delle grandi favorite, e chi passa giocherà con l'Italia. Quello che ha il compito più arduo, almeno sulla carta, è Thibaut Courtois, il portiere dei Diavoli Rossi, che sfiderà Cristiano Ronaldo, dello juventino conosce tutto, il numero uno del Real Madrid dice di averlo studiato nei minimi dettagli:

Giocare contro CR7 è sempre qualcosa di speciale. Ho analizzato Ronaldo, i suoi movimenti, dove è solito colpire. Con lo staff abbiamo anche studiato gli ultimi 15 rigori che ha calciato. So che angolo scegliere prima della partita a meno che l'istinto non mi suggerisca qualcosa di diverso. Stiamo parlando di un calciatore eccellente, ma non ci concentreremo esclusivamente sulla sua presenza. Il piano tattico è impostato per fermare il Portogallo in generale, non un giocatore.

Alla vigilia di Belgio-Portogallo che si disputerà a Siviglia, Courtois ha elogiato Cristiano Ronaldo, che da anni è al vertice del calcio mondiale. E il portierone belga ringrazia CR7, perché anche grazie a lui si è migliorato molto:

Lui è un giocatore straordinario come lo era allora, ma è ancora allo stesso livello, seppur altissimo, di quando ero all'Atletico. Per certi versi è ancora lo stesso calciatore. Il tempo è passato anche per me. E nel frattempo sono cresciuto. E mi sono evoluto di più rispetto a lui.

Infine Courtois ha parlato di Hazard e ha detto che tutto il Belgio è in ottime condizioni di forma, e si è anche detto rammaricato che la partita tra Belgio e Portogallo arriva troppo presto: