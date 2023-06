Courtois lascia il Belgio e torna a casa: è furibondo per la fascia di capitano data a Lukaku Dopo aver accettato, in un primo momento, la divisione della fascia di capitano proposta dal c.t. Tedesco, il portiere Courtois al termine di Belgio-Austria ha protestato polemicamente per la fascia a Lukaku ed ha abbandonato la nazionale.

A cura di Alessio Morra

La polemica bella grossa era già esplosa e in modo fragoroso nelle scorse ore, ma adesso c'è qualcosa di più, qualcosa di molto più sostanzioso. Perché il portiere Thibaut Courtois in polemica con l'allenatore, che aveva assegnato la fascia di capitano a Lukaku in occasione dell'ultima partita, ha lasciato il ritiro del Belgio e non sarà in campo contro l'Estonia martedì 20 giugno.

Il portiere del Real Madrid non ha viaggiato con la nazionale alla volta dell'Estonia, dov'è in programma l'ultimo appuntamento stagionale del Belgio. Courtois avrebbe detto al tecnico Domenico Tedesco di sentirsi scioccato e ha aggiunto che non si sente rispettato all'interno della nazionale dei Diavoli Rossi. Proprio il tecnico belga ha confermato quelle che fino a qualche ora fa erano solo indiscrezioni.

Il Belgio sabato scorso ha sfidato l'Austria, la partita è terminata 1-1 ed è stata ripresa per i capelli proprio da un gol di Lukaku, oggetto del contendere. Praticamente l'oggetto del contendere è la fascia di capitano, che è di De Bruyne, ma il centrocampista del City è infortunato. Così Tedesco, c.t. da qualche mese, aveva deciso di far indossare la fascia a Lukaku contro l'Austria e a Courtois contro l'Estonia.

Il portiere inizialmente ha preso bene questa decisione, poi ha cambiato idea, come racconta il selezionatore di origini italiane: "Andava bene a tutti, ma dopo la partita Courtois ha improvvisamente voluto parlarmi e ha detto che sarebbe tornato a casa perché era deluso e si sentiva offeso. Fin dall'inizio ho cercato di mostrargli l'apprezzamento che merita. Ai miei occhi è il miglior portiere del mondo. Lo amo come portiere ma anche come essere umano. Sono scioccato".

Courtois ha sbattuto la porta ed è andato via, e chissà se tornerà per le partite del mese di settembre. I fatti sono questi. Ma il c.t. non vuole andare oltre, perché c'è una partita da giocare e vincere: "Non è il momento giusto per dire nulla al riguardo, perché domani abbiamo una partita importante. Le prossime partite sono a settembre e poi vedremo".