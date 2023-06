Courtois è un caso in Belgio per la fascia da capitano: “Si è leader in molti modi, non così” La reazione di Courtois per la fascia da capitano data a Lukaku era del tutto inattesa e in Belgio ora si è creato un vero e proprio caso.

A cura di Vito Lamorte

Il Belgio ha chiuso gli impegni nelle qualificazioni per EURO 2024 ma dopo la partita si è creato un vero e proprio caso. Thibaut Courtois, uno degli uomini più importanti ed esperti della rosa, ha abbandonato il ritiro quando ha saputo che, in assenza di Kevin de Bruyne per infortunio, non sarebbe stato lui il capitano ma Romelu Lukaku. Per Domenico Tedesco una brutta gatta da pelare nelle prime uscite da CT dei Diavoli Rossi.

La situazione è molto complicata e il selezionatore di origini italiane ha raccontato così la cosa: "Andava bene a tutti, ma dopo la partita Courtois ha improvvisamente voluto parlarmi e ha detto che sarebbe tornato a casa perché era deluso e si sentiva offeso. Fin dall'inizio ho cercato di mostrargli l'apprezzamento che merita. Ai miei occhi è il miglior portiere del mondo. Lo amo come portiere ma anche come essere umano. Sono scioccato".

In merito a questa situazione si è espresso anche Yannick Carrasco alla RTBF dopo la vittoria per 3-0 sull'Estonia: "Siamo delusi dalla sua reazione".

Courtois non si è recato a Tallinn per la sfida con l'Estonia: il suo posto in porta è stato preso Matz Sels, il portiere dello Strasburgo.

Anche Carrasco è uno degli uomini più importanti dello spogliatoio e ha criticato l'atteggiamento del portiere nei confronti della sua squadra: "Alla fine fa parte della squadra, è uno dei tre capitani. La fascia è solo un dettaglio. Devi dimostrare di essere un leader e un capitano con la tua personalità. Ha scelto di andarsene. Se aveva disagio non lo sappiamo, ma uno dei motivi della sua partenza è stato anche la fascia".

L'esterno offensivo dell'Atletico Madrid ha spiegato che c'era stato un incontro in merito con l'allenatore, ma Corutois ha assicurato sui social che la sua decisione era dovuta a problemi fisici e ha criticato Tedesco per aver parlato pubblicamente dell'accaduto.

L'atteggiamento del portiere ha creato un grande fastidio al Belgio, dove la stampa ha accusato il portiere chiedendo sanzioni e le scuse: "Buongiorno, San Tibú. Come gradirebbe un uovo sua Santità?", questo il titolo di oggi del quotidiano Het Laatste Nieuws.

Il caso si è attenuato con il passare delle ore ma la posizione di Courtois non è affatto semplice dopo il suo comportamento.