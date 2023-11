Costacurta smonta il ritorno di Ibrahimovic al Milan: “Non ho idea di cosa possa fare” C’è grande attesa per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, ma non è ancora chiaro il suo ruolo. Qualche perplessità sul rientro nel club dell’ex attaccante svedese è stata espressa da Alessandro Costacurta a Sky.

A cura di Vito Lamorte

C'è grande attesa per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. L'ex calciatore ha fatto sapere sui social che manca poco con un messaggio sui social di poche sillabe ma molto simile ad un conto alla rovescia ("tic tac tic tac").

Non è ancora chiaro quale sarà l'incarico di Zlatan nel club di via Aldo Rossi ma nelle scorse ore si è parlato di una posizione centrale come punto di riferimento della proprietà per l'area sportiva, con un ruolo ampio e non convenzionale in Italia. Ieri c'è stato l'incontro alPortrait Hotel in zona Porta Venezia con Gerry Cardinale che ha definito gli ultimi dettagli.

Alessandro Costacurta ha commentato a Sky Sport la scelta dei rossoneri di riaccogliere l'ex attaccante in dirigenza: “Il ritorno di Ibrahimovic non credo servirà al Milan per tornare ad alti livelli in Europa. Quando arrivano personalità del genere vuol dire che si ha poca fiducia nell’allenatore e non credo sia questo il caso. Non ho idea di cosa possa fare al Milan".

Leggi anche Cosa rischia il Milan in Champions dopo gli scontri tra tifosi prima della partita con il PSG

Sulla vicenda si è espresso anche Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ai microfoni di Mediaset prima di Milan-PSG: "Ibrahimovic? C'è questa possibilità. Ibra è stato un grande campione e mi farebbe piacere lavorare con lui. Vediamo. Gli infortuni sono stati un problema, ci dobbiamo lavorare. Vediamo se a gennaio ci saranno delle opportunità in difesa".

Alcuni hanno paragonato il coinvolgimento di Ibrahimovic nei progetti Red Bird come quello di LeBron James, da tempo socio di Cardinale in diversi affari. In pratica il ruolo di Zlatan si occuperebbe di essere un collante tra squadra, allenatore e società.

Il primo colloquio era avvenuto prima di Milan-Newcastle: Ibra e Cardinale si erano infatti incontrati a settembre nello stesso hotel per una colazione. Manca solo l'annuncio ufficiale per il terzo ritorno di Zlatan in rossonero.