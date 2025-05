video suggerito

Cos’è questa storia di Klopp alla Roma dopo gli “indizi” nascosti in un video ufficiale I tifosi della Roma sono sicuri, Klopp sarà il successore di Ranieri in panchina: la suggestione nasce da un video dei Friedkin che avrebbero lasciato chiari indizi sul nome del prossimo allenatore. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il nuovo allenatore della Roma potrebbe essere Jurgen Klopp: nella capitale è scoppiata la suggestione che riguarda il tedesco che sarebbe già stato annunciato dalla famiglia Friedkin in un modo piuttosto criptico. I tifosi si sono già esaltati all'idea di avere l'ex Liverpool in panchina e avrebbero colto dei segnali lanciati dalla proprietà nell'ultimo video celebrativo postato su Instagram dal Friedkin Group, una sorta di gioco di parole che racchiuderebbe il nome del successore in panchina di Claudio Ranieri.

La ricostruzione delle immagini in sequenza porterebbe proprio a Klopp e tanti tifosi sono impazziti all'idea di averlo come tecnico. Ma da parte dei giallorossi non è arrivata nessuna conferma in merito, anche se in tanti stanno portando prove a sostengo della tesi nata dal video, tra cui anche il labiale di un collaboratore di Ranieri che sembrerebbe fare il nome del successore.

Nuovo allenatore della Roma, perché è nata la suggestione Klopp

Per capire cosa succede bisogna riavvolgere il nastro fino a sabato, giorno in cui sul profilo Instagram ufficiale del Friedkin Group è comparso un video per celebrare la Roma. Si vedono le immagini più iconiche della città come il Colosseo, la Lupa e tutti gli altri monumenti famosi in giro per il mondo. Ma è stato l'ordine di apparizione a far suscitare la prima grande suggestione: nella sequenza compare prima il Colosseo (che in tedesco si dice Kolosseum), poi la Lupa, l'Olimpico, San Pietro e il Pantheon. Messi tutti insieme restituiscono il nome di Klopp, risultato del presunto rebus sottoposto dalla proprietà a tutti i tifosi.

In molti hanno colto il nesso e per questo tutti i commenti portano all'allenatore tedesco come successore di Ranieri, idea che però non è ancora stata confermata dalla Roma che mantiene in gran segreto il presunto nome. Poi ci sarebbe un'ulteriore prova che i giallorossi avrebbero trovato: dopo la partita contro il Milan Ranieri ha abbracciato tutti i componenti della squadra per festeggiare e un suo collaboratore, ripreso dalle telecamere, avrebbe pronunciato proprio il nome di Klopp. Su questa suggestione i tifosi sono più scettici, perché il frame del video dura pochissimo e le interpretazioni del labiale possono essere infinite.