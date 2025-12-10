Cosa succederà alla Lazio nel calciomercato invernale: le ipotesi dopo il blocco nell’ultima sessione

Il blocco del calciomercato in entrata della Lazio potrebbe estendersi anche alla sessione invernale qualora il club non rispettasse i parametri necessari. Le limitazioni della scorsa estate hanno impedito ai biancocelesti di rinforzarsi e hanno creato qualche polemica con Maurizio Sarri che non era aggiornato sulla questione: il peggio non è passato perché la commissione di controllo si esprimerà tra una settimana, dando il suo verdetto anche sulla squadra di Lotito che potrebbe avere ancora qualche problema.

Non è chiaro se potrà tornare a operare sul mercato liberamente oppure rispettare dei paletti più o meno stringenti, anche se secondo il Corriere dello Sport l'ipotesi del mercato a "saldo zero" è quella più accreditata, un via libera parziale. La questione ruota ancora attorno all'indice di liquidità, all'indebitamento e al costo del lavoro allargato e per poter partecipare al calciomercato in libertà la Lazio dovrà soddisfare tutti i parametri necessari.

La prossima settimana Lotito scoprirà se la Lazio potrà operare liberamente sul mercato

La Lazio spera di sbloccare il mercato

Il prossimo 16 dicembre la nuova commissione di controllo si esprimerà sulle squadre italiane e in particolare si riaccendono i riflettori sulla Lazio. In estate non ha potuto fare mercato perché non rientrava all'interno dei limiti federali: i tre parametri imposti dalla FIGC erano stati sforati e, pur essendo iscritta regolarmente al campionato di Serie A, la squadra non ha potuto fare nessun nuovo acquisto. La situazione potrebbe riproporsi anche adesso, sebbene in una misura diversa perché nel frattempo Lotito ha lavorato per rientrare entro i limiti stabiliti.

Il dato importante sarà quello dell'indice di liquidità, ossia il rapporto matematico che misura la capacità immediata di un club di far fronte ai propri debiti a breve termine, che non deve superare la soglia di 0,7. Secondo gli ultimi calcoli i biancocelesti non dovrebbero superare lo 0,8 e per questo non si aspettano un blocco di mercato anche per la sessione invernale, ma solo l'imposizione di portare avanti un mercato a "saldo zero". All'orizzonte non ci sono uscite pesanti che aiuterebbero la Lazio a soddisfare i criteri necessari e questi ragionamenti sono rimandati alla prossima estate.