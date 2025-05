video suggerito

Cosa succede se l’Inter vince la Champions League, chi va in Europa dalla Serie A Chi finirà in Champions League in caso di vittoria dell’Inter: come funzionano le qualificazioni e cosa succede alle squadre italiane. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

È il giorno più importante per l'Inter che si gioca la possibilità di vincere la Champions League. Ma cosa succederebbe alla classifica della Serie A se i nerazzurri riuscissero a portare a casa il trofeo? I vincitori della coppa si qualificano automaticamente alla prossima competizione ma, nel caso della squadra di Inzaghi, la qualificazione è già arrivata tramite il secondo posto in classifica. Chi andrà in Champions in Italia?

Se l'Inter vince la Champions League libera un posto in Serie A?

La squadra che vince la Champions League ottiene anche la qualificazione alla fase campionato della competizione del prossimo anno. Un doppio premio di cui potrebbe godere anche l'Inter, ma cosa accade in questo caso? Con il secondo posto in Serie A i nerazzurri hanno ottenuto la qualificazione europea tramite il piazzamento in campionato, ma ciò non vuol dire che libererà uno slot in più per le italiane.

La classifica finale della Serie A 2024/2025.

In caso di vittoria dell'Inter in Champions ci andrà il club con il miglior coefficiente individuale tra tutte le campioni nazionali coinvolte nelle qualificazioni (i campioni nazionali delle federazioni dall’11° al 55° posto nel ranking). L'anno scorso con il trionfo del Real Madrid era toccato allo Shakhtar Donetsk, mentre stavolta sarebbe il turno dell'Olympiacos: i greci hanno vinto il campionato e hannoil coefficiente più alto tra tutti i campioni delle federazioni classificate dal 11º al 55º posto.

Quante squadre italiane vanno in Champions se l'Inter vince e cosa succede

Dunque la vittoria della Champions dell'Inter non darebbe nessun beneficio alle squadre italiane, perché il posto riservato ai campioni andrebbe all'Olympiacos. Non cambierebbe niente neanche sui piazzamenti europei legati alla classifica della Serie A: quest'anno in Champions League si sono qualificate le prime quattro squadre (Napoli, Inter, Atalanta e Juventus) e non cambierà nulla in base al vincitore di questo torneo.