video suggerito

Cosa succede in caso di parità in Coppa Italia: semifinali e rigori, il regolamento La Coppa Italia torna in campo per completare il quadro dei quarti di finale. Cosa succede in caso di parità e cosa prevede il regolamento generale della competizione. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Coppa Italia torna in campo questa sera con la sfida tra Inter e Lazio. A 20 giorni dalle sfide dei quarti di finale che hanno visto il Bologna battere l'Atalanta e il Milan mettere ko la Roma, ecco scendere sul rettangolo verde i nerazzurri reduci dall'impegno in campionato contro il Genoa. La squadra di Simone Inzaghi affronterà i biancocelesti allenati da Baroni stasera mentre domani toccherà alla Juventus impegnata in casa contro l'Empoli chiudere il quadro dei quarti per definire ufficialmente il calendario delle semifinali che si svolgeranno ad Aprile.

Da alcuni anni ormai il regolamento della Coppa Italia in gara secca è cambiato. Non cambia la questione relativa alle partite in casa e fuori casa. Di fatto le sfide dagli ottavi ai quarti si giocheranno tutte in gara secca. Ma cosa succede in caso di pareggio? Sia agli ottavi che ai quarti la regola in questi casi resta la stessa. È stato infatti deciso che anche ai quarti in caso di parità al novantesimo, saranno i calci di rigore a decretare la squadra che si qualificherà alle semifinali. Nemmeno in questo turno sono previsti i tempi supplementari.

Juventus-Empoli giocata in campionato.

Una decisione dovuta sicuramente al fatto di alleggerire gli atleti dai troppi impegni in calendario e che per il futuro sta considerando anche la Uefa per le sue competizioni continentali come Champions, Europa League e Conference. Dunque in caso di parità nell'arco dei novanta minuti regolamentari, le due squadre dovranno giocarsi la qualificazione solo attraverso la disputa dei calci di rigore. Sarà importante dunque anche per gli allenatori monitorare al meglio l'andamento della partita per capire eventualmente se far entrare un rigorista inizialmente in panchina.

Cambiano le regole per le semifinali di Coppa Italia

Per le semifinali invece il regolamento prevede delle novità che chiaramente sono diverse sia dagli ottavi che dai quarti. Si tratta infatti dell'unico turno della competizione dove si giocano partite di andata e ritorno. A qualificarsi alla finale sarà dunque la squadra che, al termine della partita di ritorno, avrà segnato il maggior numero complessivo di reti nelle due partite. Così come accade in Europa, il gol fuori casa non vale doppio. Se il numero dei gol sarà uguale per tutte e due le squadre allora si procederà con i tempi supplementari e solo successivamente si andrà ai calci di rigore.