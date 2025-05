video suggerito

Cosa succede in caso di pareggio in Milan-Bologna, supplementari e rigori: il regolamento della finale Per la finale di Coppa Italia di questa sera allo Stadio Olimpico tra Milan e Bologna, si seguirà il rigido protocollo regolamentare per decretare il vincitore. Se al 90′ le due squadre saranno ancora sul risultato di parità, si proseguirà finché non ci sarà un club che supererà l'altro, in base alla Circolare FIGC del maggio 2024.

A cura di Alessio Pediglieri

La Juventus, campione uscente dopo la vittoria in Coppa Italia 2023-2024

Finale di Coppa Italia 2024-2025: l'appuntamento clou della competizione nazionale è fissato per questa sera dalle 21:00. Allo Stadio Olimpico di Roma si sfidano il Bologna di Vincenzo Italiano e il Milan di Sergio Conceiçao: chi vincerà alzerà il trofeo al cielo, ma cosa accade se dopo il 90 minuti di gioco ci sarà ancora estremo equilibrio in campo? Ecco cosa prevede il regolamento ufficiale della FIGC per il trofeo nazionale.

Il Bologna è alla caccia della sua terza Coppa Italia che oramai manca in bacheca da tempo immemorabile. Gli unici due successi risalgono infatti agli anni '70 ( per la precisione nelle edizioni 1969-70 e 1973-74), poi il vuoto. Per i rossoblù un evento importantissimo che darebbe lustro a quanto il club è riuscito a compiere negli ultimi anni con un salto di qualità impressionante culminato con la storica partecipazione alla Champions League. Di fronte, però, l'esperto Milan, un club che con la competizione ha un feeling decisamente maggiore: cinque le vittorie rossonere (1966-1967, 1971-1972, 1972-1973, 1976-1977 e 2002-2003), anche se l'ultima risale oramai a più di vent'anni fa.

Dunque, sarà fondamentale vincere per aggiudicarsi il trofeo, non ci sono altri risultati disponibili visto che il regolamento parla di una Finale a partita unica, senza possibilità di repliche. A disposizione delle squadre ci saranno i canonici 90 minuti in cui dovranno provare a superarsi. Lo ribadisce la FIGC nella Circolare del maggio 2024 dove elenca tutto il regolamento della Coppa Italia fino al capitolo conclusivo, dove spiega cosa accadrà in caso di parità al 90′:

Partecipano alla finale le 2 Società che hanno ottenuto la qualificazione dalle semifinali.

La finale si svolge in gara unica, in linea di principio allo Stadio Olimpico di Roma, o in altra sede individuata, a suo insindacabile giudizio, dal Consiglio di Lega. Il sorteggio determina pro forma la Società di casa. Si aggiudica la Competizione la squadra che segna il maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro provvede a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.

Dunque, riassumendo, la Finale di Coppa Italia di questa sera seguirà un rigido protocollo per decretare il vincitore:

Vittoria entro i tempi regolamentari

Vittoria ai supplementari, in caso di pareggio al 90′

Vittoria ai calci di rigore in caso di pareggio sia nei tempi regolamentari che ai supplementari