Cosa succede alla Roma se l'Atalanta vince, pareggia o perde col Torino: chi va in Champions L'ultima giornata di campionato è decisiva per la Roma che può ancora sperare di qualificarsi in Champions da sesta in classifica. Tutto dipende dai risultati dell'Atalanta, ecco quali sono le combinazioni favorevoli ai giallorossi.

L'Italia nella prossima stagione avrà, per la prima volta cinque le squadre in Champions League. Ma a Inter, Milan, Juventus, Bologna e Atalanta se ne potrebbe aggiungere una sesta di formazione, e nel caso sarebbe la Roma. Alle quattro squadre canoniche, che spettano alla Serie A, si è aggiunta l'Atalanta anche in quanto vincitrice dell'Europa League (ora quinta) e grazie all'Eps (European Performance Spot), il migliore coefficiente ottenuto dalla federazione in questa stagione, frutto dei risultati delle italiane, è stato assegnato alla Serie A un posto in più nella prossima edizione della nuova Super Champions.

Il sesto posto Champions dell'Italia è, però, legato alla posizione in classifica dell'Atalanta a fine campionato. Il successo a Dublino contro il Bayer fa sì che lo slot supplementare ci sia a una condizione. Lo slot ulteriore, quello che qualificherebbe la Roma, ci sarà se la squadra di Gasperini non chiuderà tra le prime quattro. In quel caso la Roma potrà partecipare alla Coppa dalle grandi orecchie in virtù della casella lasciata libera dall'Atalanta (qualificata attraverso l'Europa League).

Cosa serve alla Roma per andare in Champions

La griglia delle qualificate in Champions è quasi del tutto definita. La Roma ha ancora una speranza di rientrarvi ma non è artefice del proprio destino: deve sperare che la squadra di Gasperini contro Torino e Fiorentina (recupero di campionato in programma per il 2 giugno) non ottenga più di due punti. Insomma, in poche parole che non scavalchi in classifica né il Bologna (battuto dal Genoa) né la Juventus, rispettivamente a +2 e +5 dalla Dea.

La squadra di Daniele De Rossi no è artefice del proprio destino. Perché il suo destino sarà tutto nelle mani dell'Atalanta ed e per questo che qualunque risultato la Roma farà a Empoli sarà ininfluente ai fini del suo destino.

La classifica della Serie A prima dell'ultima giornata di campionato.

Le combinazioni di risultati che qualificano la Roma in Champions: dipende tutto dall'Atalanta

Di seguito le combinazioni di risultati che, in base ai risultati dell'Atalanta, permettono alla Roma di qualificarsi in Champions:

L'Atalanta pareggia le ultime due partite di campionato. La Juventus è salita a 71 punti, il Bologna chiude con 68. L'Atalanta è a quota 66, e deve giocare due partite. Pareggiando contro Torino e Fiorentina i nerazzurri aggancerebbero a quota 68 il Bologna, che però è messo meglio nei confronti diretti. Quindi con due pareggi nelle ultime due di Serie A l'Atalanta rimarrebbe al 5° posto e questo risultato qualificherebbe la Roma in Champions.

La Juventus è salita a 71 punti, il Bologna chiude con 68. L'Atalanta è a quota 66, e deve giocare due partite. Pareggiando contro Torino e Fiorentina i nerazzurri aggancerebbero a quota 68 il Bologna, che però è messo meglio nei confronti diretti. Quindi con due pareggi nelle ultime due di Serie A l'Atalanta rimarrebbe al 5° posto e questo risultato qualificherebbe la Roma in Champions. L'Atalanta ottiene un pareggio e una sconfitta nelle ultime due di Serie A. Con i confronti diretti favorevoli al Bologna, l'Atalanta entra nelle prime 4 della Serie A se vince una delle due ultime partite di Serie A. Pareggiando un incontro e perdendo l'altro non si scollerrebbe dal quinto posto.