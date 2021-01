Era il 23 aprile 2017 l'ultima volta che il Liverpool aveva perso l'ultima partita ad Anfield Road. Il club campione in carica della Premier League perse in quell'occasione 2-1 con il Crystal Palace e tre anni, otto mesi e 27 giorni la squadra di Jürgen Klopp sono caduti di nuovo in casa in un incontro di campionato fermando la striscia di 68 partite consecutive senza sconfitte in casa. Il record del Chelsea di Jose Mourinho, arrivato al 86 tra il 2004 e il 2008, non verrà toccato nemmeno dagli inarrestabili Reds. A rompere questo lungo periodo senza stop in casa è stato il Burnley di Sean Dyche grazie a un rigore di Ashley Barnes.

Per il Liverpool è la quarta gara consecutiva senza segnare e ha fatto discutere la scelta di Klopp di lasciare in panchina Salah, capocannoniere in Premier, e Firmino per fare spazio tra i titolari a Shaqiri e Origi. Dopo la rete di Mané nell'1-1 con il West Bromwich del 27 dicembre, i Reds hanno calciato verso la porta avversaria per 87 volte (27 solo ieri) ma non hanno mai trovato la via del gol in campionato e hanno segnato solo in FA Cup contro l'Aston Villa.

Le assenze prolungate e gli infortuni hanno fatto il resto: in difesa Virgil van Dijk si dimostra insostituibile e sia Fabinho che Henderson non hanno lo spessore dell'olandese in quel ruolo, chiaramente. Il continuo dover muovere pedine in campo non aiuta la squadra ad avere continuità e a livello psicologico i Reds sembrano pagare qualcosa rispetto alle scorse stagioni. A questo aggiungiamo che ci sono fuori anche Diogo Jota, Naby Keita e Joe Gomez.

Klopp nelle dichiarazioni post-partita a Sky Sports si è preso la responsabilità di questo momento, che sembra lontano anni luce da dodici mesi fa quando i Reds erano inarrestabili e volavano incontrastati verso il titolo: "Abbiamo perso. Sembra impossibile che sia successo, ma ci siamo riusciti Ed è colpa mia. Il mio lavoro è far sì che i calciatori abbiano il giusto livello di fiducia e non ci sono riuscito. Abbiamo avuto il pallone spessissimo e creato parecchi occasioni, ma abbiamo sempre sbagliato l’ultima scelta. Ho detto la stessa cosa la settimana scorsa, quando qualcosa non funziona bisogna provarci di più, con più intensità e prendere decisioni migliori".

Il Liverpool ora è quarto in classifica, a sei punti dal Manchester United che affronterà sabato in FA Cup: un big match che potrebbe rappresentare un punto di svolta importante per la stagione dei Reds.