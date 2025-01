video suggerito

Cosa ha avuto Bentancur durante Tottenham-Liverpool: una commozione cerebrale dovuta alla caduta L’allenatore del Tottenham Ange Postecoglou ha svelato cosa è accaduto a Rodrigo Bentancur durante la semifinale di Coppa di Lega tra gli Spurs e il Liverpool. Nessun problema cardiaco o altro: “Una commozione cerebrale, ma niente di più”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Nessun problema cardiaco o collasso dovuto ad altro motivo che non fosse il violento impatto col terreno di gioco: il tecnico del Tottenham Ange Postecoglou ha svelato cosa è accaduto a Rodrigo Bentancur durante la semifinale di Coppa di Lega tra gli Spurs e il Liverpool. Le drammatiche immagini avevano mostrato il 27enne centrocampista uruguaiano restare privo di sensi a terra dopo aver provato a colpire di testa su calcio d'angolo. La dinamica strana dell'azione e il fatto che non ci fosse alcun avversario nelle sue vicinanze avevano fatto pensare ad un malore grave, le successive scene di preoccupazione dei calciatori in campo avevano ulteriormente messo angoscia per la salute dell'ex Juve. "Sembra una commozione cerebrale, ma niente di più", spiega ora Postecoglou.

Commozione cerebrale dovuta alla caduta: questa la diagnosi per Rodrigo Bentancur

"Buone notizie, per fortuna. Era in ospedale, ovviamente, e gli hanno fatto tutti gli esami di controllo, per assicurarsi che tutto andasse bene. E tutto è ok. È tornato a casa, sta bene. Si sente bene. Ovviamente ora seguiremo i protocolli. Penso che ci vorranno un paio di settimane per assicurarci che tutto vada bene", spiega l'allenatore del Tottenham, alle prese con una stagione complicatissima che vede i londinesi soltanto 12simi in Premier, con una striscia negativa di tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro gare di campionato (il match di coppa col Liverpool si è concluso con una vittoria per 1-0, ma c'è il ritorno da giocare ad Anfield).

I protocolli per le commozioni cerebrali prevedono che Bentancur salterà almeno 12 partite a causa dell'infortunio subìto. "È sempre angosciante. L'hai visto soprattutto per Pedro (Porro) che è stato il primo ad arrivare e in un certo senso sapeva che era una situazione angosciante, ma penso che i ragazzi l'abbiano gestita bene e anche il team medico l'ha gestita bene, e per fortuna è andato tutto bene", conclude Postecoglou.

Il nazionale uruguaiano era rimasto steso sul terreno di gioco per nove lunghissimi minuti, con lo staff medico a prestargli le prime cure, prima di essere portato via in barella tra gli applausi di entrambe le tifoserie presenti al Tottenham Hotspur Stadium. Peraltro lo stesso Bentancur aveva rassicurato tutti nella notte, postando un messaggio dall'ospedale assieme alla fidanzata: "Tutto bene, ragazzi! Grazie per i messaggi! Congratulazioni per la vittoria!".

È una stagione maledetta per lui, visto che è stato squalificato per sette partite per aver rivolto un insulto razziale al suo capitano negli Spurs, Son Heung-min, durante un'intervista televisiva in Uruguay.