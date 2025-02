video suggerito

Cosa fa ora il falconiere Bernabè: dopo il licenziamento dalla Lazio si è reinventato influencer Promozioni, televendite, pubblicità: Juan Bernabé ha sfruttato la visibilità dal suo rocambolesco licenziamento da falconiere della Lazio, trasformandola in una opportunità e reinventandosi influencer. Proposte d'acquisto di orologi, inviti a mangiare in bar, pizzerie e ristoranti di amici si moltiplicano sui suoi social. Come le ospitate con l'aquila Olympia, che può volare in cielo ovunque si trovi un accordo. Il tutto rigorosamente mentre è ancora asserragliato nel Centro Sportivo di Formello.

A cura di Alessio Pediglieri

Juan Bernabé "non molla mai". Questo il suo motto che sta diventando sempre più presente sui social con l'ex falconiere della Lazio che è riuscito a sfruttare la visibilità ricevuta per la sua negativa vicenda con il club di Claudio Lotito in una nuova opportunità. Così, sui suoi account social si è reinventato tra vere e proprie "televendite" e la pubblicità di locali e ristoranti. Oltre a interviste e ospitate a tema "Olimpia". Il tutto mentre continua a vivere asserragliato nel centro sportivo di Formello.

Olii, orologi, ristoranti, pizzerie. Per Juan Bernabé non si fa distinzione né torto ad alcuno: l'ex falconiere della Lazio, salito alla ribalta delle cronache per il licenziamento in tronco dalla Lazio dopo la malsana idea di aver pubblicato le foto delle sue parti intime all'indomani di un intervento chirurgico, ha trasformato le pietre in oro. Sfruttando la visibilità ottenuta, non passa giorno in cui non posta sui propri account – ovviamente saliti di numero di follower – prodotti commerciali ai quali presta la propria figura e nome, diventati conosciutissimi da tutti.

Bernabé influencer sui social, vende di tutto al grido "non si molla mai"

Così, l'ex falconiere appare in moto ad una moto per mostrare il suo nuovo orologio o altri Rolex (rigorosamente non originale), ricordando il negozio dell'amico di turno. Poi lo si trova in una pizzeria-kebab con tanto di indirizzo e nome dell'esercizio commerciale, così come in vari ristoranti. Senza dimenticare altri prodotti da pubblicizzare mettendoci faccia e nome, come olii per cucinare. Sempre al solito motto "Bernabé non molla mai" che lo accompagna anche nelle comparsate televisive che rigorosamente posta sul suo profilo o gli eventi a cui lo si può invitare insieme all'aquila Olympia (anche in questo caso rigorosamente dietro tariffa).

Bernabé barricato ancora nel Centro Sportivo di Formello

Un motto che è anche l'emblema della stessa quotidianità di Juan Bernabé perché l'ex falconiere, da quando è scoppiata la bomba licenziamento, non ha mai abbandonato il Centro Sportivo di Formello dove si era barricato nei giorni più difficili, quelli in cui venne a sapere della decisione del presidente Lotito che lo fulminò stracciando "per giusta causa" il contratto che lo legava alla Lazio. Con cui Bernabé si era costruito una professione e che continua a ricordare, pubblicando i momenti in cui sul cielo di Roma prima delle partite volteggiava Olympia. Ora a disposizione del migliore offerente.