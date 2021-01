La Roma è nel bel mezzo di una bufera che sembra avere un'unica soluzione per placarsi: uno tra Fonseca e Dzeko dovrà la lasciare il club giallorosso. Già, perché sembra essere cominciato tutto proprio da una lite furiosa tra i due nell'immediato post partita in Coppa Italia contro lo Spezia. Ma riavvolgiamo il nastro. Grosse frizioni tra il tecnico portoghese e l'attaccante bosniaco c'erano state già la scorsa estate dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano del Siviglia. I due ebbero uno scambio di vedute su quanto visto in campo con la prima frizione che portò la società a valutare la cessione del giocatore. Dzeko era orami della Juventus e solo le visite mediche di Milik non superate e bloccate da Friedkin hanno fatto saltare l'affare.

L'ex City ha iniziato la stagione tra alti e bassi nonostante un posto da titolare sempre assicurato. Dopo la sfida contro lo Spezia però, in cui già in campo si vedeva un giocatore molto nervoso per quanto accaduto tra i gol della squadra di Italiano e il caos sostituzioni, è scoppiata la rottura definitiva. Nel tunnel degli spogliatoi ci sarebbe stato uno scontro molto brutto tra Fonseca e Dzeko, con gli assistenti del portoghese che hanno dovuto sedare la discussione, in cui il tecnico ha minacciato il giocatore di togliergli la fascia da capitano. Alla base del litigio i cambi e alcuni errori gestionali. Da quel momento in poi, Trigoria è diventato testo dell'ultimo capitolo del rapporto ormai chiuso tra i due.

Lo scontro tra Dzeko e Fonseca e la reazione della squadra

Nel centro sportivo giallorosso, il giorno dopo la sconfitta contro lo Spezia, si è tenuto un confronto tra squadra e allenatore. La notizia dell'allentamento da parte del team manager Gianluca Gombar, ha mandato su tutte le furie il gruppo da sempre legatissimo a lui. La richiesta esplicita dei giocatori è stata quella di reintegrare Gombar. Il tecnico portoghese, preso atto di questa volontà della squadra, ha preso la palla al balzo per comunicare a tutti che Dzeko non sarebbe stato convocato per la sfida in campionato contro i liguri.

Anche in questo caso la squadra si sarebbe ribellata chiedendo a Fonseca di tornare sui suoi passi. Lorenzo Pellegrini in particolare, grande amico di Dzeko, si è schierato con il bosniaco facendo irritare l'allenatore che ha da sempre avuto grande stima del centrocampista azzurro. A questo punto l'attaccante bosniaco pare sia inevitabilmente sul mercato. Sia in occasione del post Siviglia che in questa, la società ha sempre dimostrato di essere dalla parte dell'allenatore. Juventus e Inter sembrano essere le squadre più interessate al giocatore, specie i bianconeri.

Al momento però non c'è ancora nulla di certo e il futuro di Fonseca sulla panchina della Roma pare essere decisivo in questa vicenda. Se dovesse perdere anche in campionato contro lo Spezia, Friedkin avrebbe puntato Allegri come sostituto. E a quel punto anche la cessione di Dzeko potrebbe essere congelata.