Corvino ha rischiato di morire nel sonno, Gotti eroico tra le fiamme: “Ci siamo calati dalla finestra” Il direttore generale del Lecce Pantaleo Corvino è tornato a parlare dei momenti in cui Luca Gotti lo ha salvato da un incendio. Ha rischiato veramente grosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Luca Gotti non ha salvato solo il Lecce. L'allenatore subentrato a stagione in corso a D'Aversa, e guadagnatosi sul campo la permanenza in Serie A e il rinnovo (automatico) del contratto, si è reso protagonista di un'azione da applausi nei confronti del suo direttore generale, ovvero Pantaleo Corvino. Quest'ultimo ha raccontato infatti di come il tecnico gli abbia salvato letteralmente la vita.

Gotti ha salvato la vita a Corvino, il direttore del Lecce racconta cosa è successo

Un episodio venuto alla luce per bocca del dirigente e uomo mercato già diverse settimane fa, ma su cui ora sono spuntati nuovi dettagli. Corvino ai microfoni di Sky Sport ha raccontato quanto accaduto quella terribile notte in cui lui e l'ex allenatore dell'Udinese si sono incontrati per parlare del rinnovo del contratto sulla panchina salentina: "Avevo scelto un luogo in disparte per parlare del contratto con Gotti, così siamo andati in una struttura di un mio amico che viene utilizzata solo per le cerimonie. Siamo andati a cena e non ci siamo messi d’accordo, così si è fatto tardi e siamo andati a dormire. A un certo punto, durante la notte, ho sentito un tonfo. Era Gotti che bussava alla mia porta: la struttura andava a fuoco".

Gotti provvidenziale, salva Corvino da un incendio

L'intervento di Luca Gotti dunque è stato provvidenziale per salvare anche Corvino che non si era reso conto di quello che stava accadendo, e della pericolosità della situazione. L'allenatore è stato bravo a prendere in mano le redini ed evitare il peggio: "Abbiamo tentato di scendere, ma c’era troppo fumo e stavo svenendo. Così ci siamo calati dalla finestra del primo piano. Io ero confuso e lui mi ha detto "Leo, sono qui con te".

Una storia che ora Corvino racconta con il sorriso, alla luce dello scampato pericolo. Chissà infatti cosa sarebbe successo senza la provvidenziale presenza di Luca Gotti. Una persona di cui fidarsi, non solo in campo alla luce del risultato ottenuto, con il direttore generale del Lecce che ci ha poi scherzato su: "Quando ci siamo messi in salvo gli ho detto: quanto volevi di stipendio? Ti do il doppio!". Tutto è bene quel che finisce bene, di Gotti ci si può fidare.