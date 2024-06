Gotti ha salvato Pantaleo Corvino da un incendio: è successo poco prima del rinnovo col Lecce

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Luca Gotti è diventato l'uomo simbolo della salvezza del Lecce. Il tecnico dei salentini è riuscito a centrare l'obiettivo della società in maniera brillante subentrando all'esonerato D'Aversa a marzo. Motivo per cui il Lecce non ha dubitato un attimo e ha rinnovato il contratto di Gotti per altre due stagioni. Un rinnovo meritatissimo che nasconde però anche una storia abbastanza particolare. A svelare cosa è successo nelle ore precedenti alla firma sul nuovo contratto di Gotti col Lecce è stato Tuttosport.

Il quotidiano torinese ha raccontato come nell'ultimo weekend diversi allenatori e dirigenti fossero presenti a Vittorio Veneto (un comune italiano della provincia di Treviso in Veneto) per seguire una convention. C'erano chiaramente anche Pantaleo Corvino e lo stesso Luca Gotti che evidentemente hanno la possibilità in quell'occasione di chiudere ogni dettaglio proprio sul rinnovo. Nella notte però un fulmine ha colpito il resort dove soggiornavano tutti innescando un principio d'incendio. Gotti è corso a bussare alla porta della camera di Corvino svegliandolo e sventando il pericolo.

Gotti ha centrato col Lecce la salvezza in questa stagione.

Cosa è successo in hotel: l'intervento tempestivo di Gotti che ha salvato Corvino

Il tempestivo intervento di Gotti ha evitato il peggio. L'allenatore ha bussato con forza alla porta della stanza dove dormiva il dirigente permettendogli così du accorgersi che il pianerottolo dell’hotel stava andando a fuoco e di mettersi in salvo. Quello di Gotti è un gesto a dir poco eroico che vale molto di più di un semplice prolungamento fino al 2026 che va oltre lo sport. Un gesto bellissimo di cui Corvino sicuramente sarà riconoscente a vita. Poche ore dopo è arrivata poi la firma una volta superati tutti gli ostacoli economici ancora da limare.

Il rinnovo di Gotti col Lecce fino al 2026

Questo il comunicato ufficiale diramato successivamente dal Lecce: "A seguito del confronto avvenuto nei giorni scorsi tra il presidente del club Saverio Sticchi Damiani e il direttore dell'area tecnica Pantaleo Corvino, per definire budget e linee guida della prossima stagione, lo stesso Corvino si è incontrato con Luca Gotti, al quale è stato prolungato (insieme al suo staff) il contratto fino al 30 giugno 2026". Gotti, subentrato all'esonerato D'Aversa, ha totalizzato 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte con il Lecce nella stagione appena conclusa.