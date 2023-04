Correa segna e porta il dito all’orecchio, l’esultanza non passa inosservata: “Vuoi far polemica” Correa è tornato al gol dopo qualche mese di astinenza e ha esultato con un gesto che a molti è apparso polemico: la domanda sull’esultanza non è stata apprezzata dal Tucu nel post-partita di Inter-Benfica.

Joaquin Correa è tornato al gol e ha contribuito al passaggio alle semifinali di Champions League dell'Inter. La squadra di Simone Inzaghi è riuscita a qualificarsi tra le prime quattro della massima competizione europea eliminando il Benfica con due prestazioni di alto livello e ora si ritroveranno il Milan in semifinale per un ‘euroderby' ad altissima tensione.

Tra le note liete della gara di ritorno, che ha sancito la qualificazione dei nerazzurri, c'è il ritorno al gol del Tucu: l'argentino non bucava un portiere avversario dall'ottobre del 2022, quando segnò contro la Sampdoria. Il suo bottino stagionale è di 4 reti ma bisogna comunque sottolineare i problemi fisici che Correa ha avuto e che non gli hanno permesso nemmeno di andare ai Mondiali.

L'argentino è entrato in campo nei minuti finali di Inter-Benfica, quando la gara era sul punteggio di 2-1, e ha messo il suo nome nel tabellino dei marcatori con una bella conclusione a giro che ha baciato il palo ed è finita in rete. Il Tucu ha esultato con un gesto che a molti è apparso polemico e sia prima che dopo l'abbracciato con i compagni di squadra si è portato il dito all’orecchio.

Il numero 11 dell'Inter è stato spesso criticato per le sue prestazioni nelle scorse settimane e probabilmente era una reazione a quanto aveva dentro. Nulla di nuovo e certamente niente di inedito, tutto assolutamente ‘umano'.

Proprio su questa esultanza particolare nel post gara ad Amazon Prime Video è arrivata la domanda della giornalista Alessia Tarquinio ma Correa non ha gradito il riferimento e ha risposto in modo un po' piccato: "Tu vuoi far polemica. Mi hanno insultato. Ho visto la mia famiglia, questo gol è dedicato a loro".

Era una domanda normalissima e assolutamente centrata su un episodio ma, evidentemente, Correa dopo il gesto non ha voluto alimentare polemiche visto il suo rapporto con una parte della tifoseria interista.

Al di là dell’esultanza, l'ex attaccante della Lazio ha analizzato la sua partita e il suo momento: “Per noi era importantissimo arrivare in semifinale: rappresentava un sogno per noi. È una grande felicità che meritavamo. Per me, visto il momento che stavo passando, è stato importante segnare”.

Vedremo nelle prossime gare se Simone Inzaghi avrà ritrovato un Correa in più per questo finale di stagione. Ne avrebbe bisogno come il pane, lui e l'Inter.