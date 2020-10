Inter-Genoa, partita valida per il campionato Primavera in programma martedì 20 ottobre alle 15 è stata rimandata a data da stabilirsi. Una scelta che è stata condivisa dai due club che stanno trascorrendo un periodo di difficoltà estrema per la pandemia e i giocatori delle prime squadre colpiti dal Covid. In vista della trasferta del Grifone di Nicola a Verona e del derby che impegnerà i nerazzurri di Conte contro il Milan, infatti, i due allenatori attingeranno a piene mani dai giovani per presentare delle ‘rose' numericamente complete.

Saranno ovviamente due formazioni fortemente rimaneggiate, con diversi inserimenti di giovanissimi sia in campo che in panchina, ma non ci sarebbero state alternative utili per predisporsi al meglio per le prossime gare di campionato e cercare di tamponare le falle create dal coronavirus. Il Genoa si sta riprendendo dal focolaio, da 21 giocatori si è passati a 17 e in queste ore altri 4 sono risultati negativi. In casa Inter i sei contagiati sono tutt'ora fermi ma Alessandro Bastoni potrebbe tecnicamente recuperare per il derby del 17 ottobre. Il problema reale è che gli ex positivi arriverebbero in condizioni tutte da valutare e anche i negativi, costretti all'isolamento fiduciario, sono stati condizionati dalle contingenze.

Antonio Conte ha accolto con soddisfazione la possibilità di allenare i ragazzi della Primavera, un'opportunità per verificare le qualità dei ragazzi a disposizione e scegliere chi apparirà maggiormente pronto per una sfida così delicata come il derby. C'è rammarico e fastidio nel tecnico nerazzurro che on potrà contare su diversi elementi importanti: da Gagliardini a Skriniar, da Nainggolan a Young. Contro il Milan presenterà una lista gioco-forza rivista e corretta, in attesa di avere la garanzia – ma lo si saprà solamente nel giorno della partita – che non vi siano sorprese dagli ultimi tamponi.

Per Conte inizia un autunno fatto di sfide senza sosta e il problema Covid ne sta condizionando l'avvicinamento. C'è il Milan in Campionato sabato 17, di pomeriggio alle 18, poi via con la Champions League, il 21 ottobre contro il Borussia Mounchengladbach, quindi il 24 ottobre di nuovo in Serie A contro il Genoa. Il 27 ottobre ancora Champions contro lo Shakhtar, quindi Serie A contro il Parma il 31 ottobre. Novembre inizia con la partita con il Real Madrid (3 novembre) e procede l'8 novembre contro l'Atalanta in campionato.