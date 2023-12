Inter-Bologna dove vederla in diretta TV e streaming: orario e formazione della partita di Coppa Italia L’Inter affronta il Bologna negli ottavi di finale di Coppa Italia. Partita in diretta tv e in chiaro su Canale 5. Chi supera il turno trova la Fiorentina ai quarti. Le ultime news sulle formazioni di Simone Inzaghi e Thiago Motta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'Inter ospita il Bologna per la gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2023-2024. La squadra di Simone Inzaghi, detentrice del trofeo, sfida la rivelazione del campionato guidata da Thiago Motta a San Siro: si gioca mercoledì 20 dicembre 2023 alle ore 21 con diretta TV e in chiaro su Canale 5.

La squadra nerazzurra ha allungato in vetta alla classifica portandosi a +4 sulla Juventus dopo la vittoria per 2-0 sulla Lazio grazie ai gol di Thuram e Lautaro Martinez ed ora non vuole più fermarsi. La capolista ha beccato la peggior avversaria possibile sulla sua strada, perché il Bologna è la vera sorpresa di questa prima parte di stagione e i ragazzi di Thiago Motta dopo la vittoria sulla Roma sono al quarto posto in Serie A.

Le due squadre si sono già affrontate in campionato e i rossoblù sono tra le tre squadre che hanno fermato la banda di Inzaghi: in campionato al Meazza i 90′ si sono chiusi con un pareggio per 2-2 con le reti di Acerbi e Lautaro ad illudere i nerazzurri e quelle di Orsolini e Zirkzee a rimettere tutto in equilibrio.

Chi supera il turno tra Inter e Bologna troverà ai quarti di finale la Fiorentina, che ha eliminato il Parma ai calci di rigore.

Partita: Inter-Bologna

Quando si gioca: mercoledì 20 dicembre

Orario: 21:00

Dove si gioca: stadio Giuseppe Meazza, Milano

Canale TV: Canale 5

Diretta streaming: Mediaset Play

Competizione: Coppa Italia, ottavi di finale

Quando si gioca Inter-Bologna e dove vederla in TV: il canale in chiaro

Inter-Bologna sarà visibile a partire dalle 21 in diretta TV e in chiaro per tutti su Canale 5, che ha l'esclusiva per la competizione fino al 2027.

Inter-Bologna dove vederla in streaming gratis

Inter-Bologna sarà visibile in chiaro anche in diretta streaming collegandosi alla piattaforma Infinity di Mediaset Play attraverso la app oppure con i dispostivi fissi e mobile.

Le probabili formazioni di Inter-Bologna

Simone Inzaghi dovrebbe fare molto turnover in vista delle due sfide contro Lecce e Genoa Confermato Bisseck nei tre di difesa e Darmian esterno a destra, Carlos Augusto a sinistra e Frattesi con Asllani in mezzo al campo. Pavard partirà dalla panchina. Arnautovic dal 1′, Sanchez può andare in panchina.

Thiago Motta vuole continuare il momento positivo e potrebbe schierare i titolarissimi per cercare il colpaccio a San Siro in coppa: volare ai quarti di finale sarebbe un ottimo risultato e a quel punto si potrebbe pensare di arrivare in fondo, visto che mancherebbero solo tre gare. Probabile turno di riposo per Zirkzee e Ferguson, visto che la prossima avversaria sarà l'Atalanta.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asslani, Frattesi, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Lucumì, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Ndoye, Fabbian, Saelemaekers; van Hooijdonk. Allenatore: Thiago Motta.